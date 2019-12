Luigi Pedrazzini, già consigliere di Stato (PPD) e attuale presidente della Corsi, è stato nominato vicepresidente del CdA della SSR. Lo abbiamo raggiunto per una breve intervista sull’importante nomina e sul futuro del servizio pubblico.

Cosa significa per la SSR e la RSI la sua nomina? Può dare maggiore visibilità alla RSI in un momento non facile? «Io rappresento nel CdA della...