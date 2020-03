Tira un sospiro di sollievo il settore della sanità in Ticino. Dopo le precisazioni fatte nel pomeriggio dal Ministero degli Affari esteri italiano, che in sostanza hanno garantito la possibilità ai lavoratori frontalieri di raggiungere il Ticino, le cliniche del nostro cantone, già sotto pressione per gestire la situazione del coronavirus, potranno contare sulle circa 4.000 persone che giungono ogni giorno dalla vicina Penisola per lavorare nel settore sanitario.

Anche le cliniche Sant’Anna e Ars medica, in queste ore in cui a regnare era la confusione, si sono attivate per garantire la propria operatività. Come ci spiega il responsabile della comunicazione Antonio Sansossio, già durante la notte si sono adoperati per garantire la presenza dei propri lavoratori frontalieri, che rappresentano...