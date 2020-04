«L’appello con le richieste - scrive FAFT in un comunicato - era stato precedentemente inviato sotto forma di lettera al Consiglio di Stato, dopo che il gruppo operativo incaricato degli interventi strutturali per ripartire era stato annunciato dal Presidente del governo lo scorso 8 aprile. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto una risposta a questa lettera e un alone di mistero sembra aleggiare sulla composizione e le modalità di intervento di questo gruppo operativo, di cui anche nei media si fatica a ritrovare notizia, malgrado il lavoro importante e significativo che sarà chiamato a svolgere nell’interesse di tutta la collettività».

Un tavolo per la ricostruzione paritaria

«A questo punto - si legge nel comunicato della FAFT - come scritto nella lettera al Consiglio di Stato, esigiamo che venga istituzionalizzato un tavolo ad hoc per la ricostruzione paritaria, che possa valutare i provvedimenti che saranno decisi in una prospettiva di genere. Un tavolo che non è per dire “ci sono anche le donne”, perché non è solo questione di presenza, quantitativa e rappresentativa, ma anche una questione di contenuti e modalità di lavoro. Un tavolo che dovrà indirizzare la ricostruzione con quegli strumenti di analisi della spesa pubblica che permettono di chiudere le disparità tra uomini e donne, disparità che nel nostro cantone sono purtroppo ancora ben presenti e che questa crisi ha messo a nudo in modo chiaro e incontestabile».