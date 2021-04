Un Cantone sempre più a misura di bambino. Un’istituzione che indirizza il proprio «sguardo» in direzione dei più giovani. E un territorio nel quale i diritti dell’infanzia non siano accettati per necessità, perché così impone il buon senso o il politicamente corretto. Quanto piuttosto per una scelta precisa. Per una convinzione profonda.

Se si dovesse riassumere in una sola parola, il nuovo “Programma cantonale di promozione dei diritti dell’infanzia, di prevenzione della violenza e di protezione dei bambini e dei giovani” - presentato oggi a Bellinzona in una conferenza stampa - potrebbe essere definito una «svolta».

Raffaele De Rosa, consigliere di Stato e direttore del DSS, ha usato l’espressione «cambio di paradigma»: qualcosa che si rivolge nello stesso tempo ai contesti tradizionali - famiglia, scuola e spazi sociali - e a quelli in cui sempre più spesso i giovani rimangono impigliati: l’ambito socio-sanitario e il mondo giudiziario e amministrativo.

Il progetto è ampio e ambizioso, ma non velleitario. Il Ticino ha infatti avviato da anni una sua «Strategia» cantonale di prevenzione della violenza giovanile. Questa strategia si trasforma, adesso, in qualcosa di più strutturato: un programma, appunto.

«Se la Strategia aveva come obiettivo principale la riduzione della violenza che coinvolge i giovani, rafforzando il senso di appartenenza e il sentimento generale di sicurezza, il Programma di promozione dei diritti dell’infanzia - si legge nel comunicato del Consiglio di Stato - intende promuovere il buon trattamento, proteggere da ogni forma di maltrattamento o abuso, prevenire tutte le forme di violenza, migliorare la presa in carico delle situazioni vulnerabili o problematiche».

In parole più semplici (e brevi), garantire in modo non formale ma sostanziale i diritti dei più giovani, a partire da quelli sanciti per i bambini nella Convenzione ONU cui la Svizzera ha aderito 30 anni fa.

«Non essere discriminati, avere la certezza di un’effettiva partecipazione alla vita sociale, poter contare su uno sviluppo armonioso, essere ascoltati, essere protetti da ogni genere di violenza»: sono questi i diritti che, tra gli altri, De Rosa ha elencato parlando dei più piccoli cittadini: traguardi raggiungibili se le famiglie saranno responsabilizzate e se i bambini, da «oggetto di misure di prevenzione», diventeranno «soggetto protagonista del cambiamento».

Le «quattro P»

Il programma cantonale, illustrato dal Capo dell’Ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Marco Galli, disporrà di finanziamenti cantonali pari a 1,8 milioni di franchi in 4 anni (oltre a eventuali contributi federali assegnati a singoli interventi), e si articolerà attraverso misure specifiche lungo 4 assi di sviluppo, le cosiddette “4 P”: promozione, prevenzione, protezione e partecipazione.

L’elaborazione dello stesso programma è stata affidata a un’apposita direzione interdipartimentale, presieduta dal magistrato dei minorenni Reto Medici e composta da rappresentanti dei tre dicasteri coinvolti nel progetto (oltre al DSS, il DECS e il DI). «Il Programma cantonale - ha spiegato Galli - cercherà di identificare i bisogni del territorio, valorizzare le iniziative in atto, promuovere progetti innovativi, sensibilizzare la popolazione sui diritti dell’infanzia, favorire l’ascolto e la partecipazione di bambini, giovani e famiglie».

Prevenzione e ascolto

Una delle parole chiave risuonate ieri spesso durante la conferenza stampa del Governo è stata «prevenzione». Ne hanno parlato, in forme ovviamente diverse, sia Norman Gobbi sia Manuele Bertoli.

Entrambi i consiglieri di Stato hanno preso spunto dal lavoro dei rispettivi Dipartimenti: Gobbi, per mettere in evidenza la crescita delle competenze e delle capacità specifiche della magistratura e della polizia giudiziaria sul tema “giovani”; Bertoli, per insistere sul ruolo determinante della scuola.

Di fronte a un Ticino che «sta cambiando fortemente - ha detto Gobbi - era fondamentale trovare nuove risposte. I giovani ticinesi possiedono un grande equilibrio, ma non va negato un aumento degli episodi di violenza tra i minori. Un fenomeno che non riguarda soltanto noi ma che va affrontato prima che possa degenerare». Di qui l’attivazione e il potenziamento di strutture interne al DI quali la Sezione dei reati contro l’integrità della persona, il Gruppo Minori e il Gruppo Visione Giovani, questi ultimi collegati in modo stretto con la Magistratura dei minorenni.

Il sistema scolastico è un formidabile motore di promozione di diritti, conoscenza, formazione e partecipazione (Manuele Bertoli, consigliere di Stato)

«Il sistema scolastico - ha detto invece Bertoli - è un enorme investimento che si sviluppa nel tempo e un motore formidabile di promozione di diritti, conoscenza, formazione e partecipazione». Ciò è possibile perché sempre di più «la scuola è un luogo in cui il vissuto personale è considerato in modo specifico». La stessa attenzione dei docenti è cambiata, anche grazie a iniziative quali l’attivazione delle antenne regionali per la prevenzione degli abusi nelle aule. Tuttavia, «Il benessere degli allievi non può essere dato per scontato - ha aggiunto Bertoli - qualcosa può non funzionare nelle relazioni tra i ragazzi o tra questi ultimi e i docenti». Progetti specifici, individuati nel Programma presentato ieri, serviranno proprio a limitare quel «malessere sottile che può lasciare tracce nei più giovani», ha concluso il direttore del DECS.

