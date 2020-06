Dall’inizio della pandemia, le norme COVID del Consiglio federale sono cambiate, sono state aggiornate o stralciate, generando anche una comprensibile confusione. Tramite una serie di domande-risposte fornita da Berna, cerchiamo dunque di mettere un po’ di ordine alla luce dei nuovi allentamenti.

Finora, in generale, bisognava mantenere una distanza di 2 metri. Perché ora bastano 1,5 metri?

«Il distanziamento sociale rimane uno dei provvedimenti più efficaci per proteggere se stessi e gli altri. Ciononostante, dato il basso numero di casi, i 2 metri prescritti devono essere ridotti a 1,5 metri. Per esempio, nei ristoranti la distanza di 2 metri attualmente imposta tra i tavoli o gruppi di clienti causa ingenti perdite di fatturato. Secondo i dati attuali, nel settore sanitario così come nella vita quotidiana una distanza superiore a 1 metro riduce di oltre l’80% il rischio di contagio da COVID-19».

Quali provvedimenti di protezione devono essere rispettati ad esempio nei cinema o nelle palestre dal 22 giugno?

«Per tutte le strutture e le manifestazioni, le regole in materia di igiene e di distanziamento sociale mantengono un ruolo essenziale. Lavarsi le mani è una misura fondamentale per evitare la trasmissione. Tutti devono potersi lavare o disinfettare le mani regolarmente. Per questo motivo, in futuro, ovunque dovrà essere disponibile un disinfettante per le mani oppure un lavandino con sapone. Inoltre, laddove possibile, bisognerà mantenere una distanza sufficientemente ampia tra le persone. Qualora per via del tipo di attività, delle peculiarità dei locali oppure per motivi operativi non sia possibile rispettare la prescrizione della distanza di 1,5 metri, i gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono prevedere misure di protezione quali l’uso di mascherine o l’installazione di pareti divisorie».

Quali regole valgono nei ristoranti? Ogni gestore è libero di decidere se è in grado di proteggere i suoi clienti oppure se preferisce lavorare con elenchi dei contatti?

«Il gestore può sistemare i gruppi di clienti ai singoli tavoli in modo che il distanziamento sociale tra i gruppi sia rispettato (in tal caso la distanza tra due tavoli misurata da spigolo a spigolo deve essere di 1,5 metri o in alternativa devono essere adottate misure di protezione come la posa di pareti divisorie) o, se ciò non è possibile per motivi operativi o economici, deve registrare i dati di contatto di una persona per ciascun gruppo di clienti. Per motivi di protezione dei dati, questa seconda opzione è consentita unicamente se le persone interessate ne sono informate e se il provvedimento è proporzionato».

L’orario di chiusura obbligatorio per ristoranti e locali notturni rimane valido?

«No, il 22 giugno 2020 l’orario di chiusura obbligatorio dalle 00.00 alle 6.00 viene revocato».

Sul bus o in treno, negli orari di punta, non posso rispettare la regola del distanziamento sociale. Cosa devo fare?

«In questi casi, ai viaggiatori si raccomanda vivamente di indossare una mascherina, in particolare negli orari di punta. Tutti i viaggiatori dovrebbero sempre portare con sé una mascherina. Ciò vale anche sui mezzi di trasporto turistici come le ferrovie di montagna e le funivie. Se il numero di casi aumenterà, l’obbligo della mascherina sarà riesaminato. Per motivi organizzativi e a causa dell’elevata fluttuazione, la tenuta di elenchi dei contatti sui bus o nei treni non è né fattibile né ragionevole.

Quali regole valgono per i negozi?

«Anche per i negozi valgono le regole di igiene e di distanziamento sociale. Se la distanza di 1,5 metri non può essere rispettata, occorre mettere in atto misure di protezione come l’installazione di pareti divisorie. È possibile che ai clienti venga chiesto di indossare una mascherina».

Sto organizzando una festa privata con molti invitati. A cosa devo prestare attenzione?

«Per le manifestazioni private come eventi familiari o feste di compleanno vige la responsabilità individuale. È importante che il padrone di casa conosca i propri invitati o che sappia come raggiungerli qualora uno di loro dovesse risultare positivo».

Le grandi manifestazioni con più di 300 persone sono di nuovo consentite?

«Il 22 giugno 2020, il numero massimo consentito di partecipanti alle manifestazioni passa da 300 a 1.000. Gli organizzatori devono essere in grado di limitare a un massimo di 300 il numero di persone da contattare qualora si renda necessario procedere a un tracciamento dei contatti. Se la situazione epidemiologica non peggiora, le grandi manifestazioni con più di 1.000 persone saranno nuovamente consentite da settembre. Il divieto di assembramenti nello spazio pubblico sarà revocato il 22 giugno.

