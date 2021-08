Torna «caseifici aperti», la rassegna pensata per promuovere e mettere in valore questa produzione, permettendo altresì ai piccoli produttori artigianali di entrare in rete tra di loro e con un vasto pubblico. I caseifici in Ticino sono poco meno di 200 – di cui circa un centinaio sugli alpeggi, circa un’ottantina di trasformatori in azienda e circa una decina di caseifici che acquistano latte da terzi – per una produzione annua di circa 1.600 tonnellate di formaggio, che rappresenta quasi i ¾ del latte prodotto.