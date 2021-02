«Si tratta di un aiuto pratico e concreto, una boccata d’ossigeno»: così si è espressa la municipale Francesca Luisoni, capo del Dicastero dell’economia, all’indomani della decisione dell’Esecutivo di Mendrisio di varare una serie di condoni e dilazioni di pagamento per le piccole e medie imprese. Lo scopo è di alleviare un po’ il loro carico finanziario.

Le facilitazioni

In concreto, per gli acconti di imposta comunale relativi all’anno fiscale 2021 verrà applicato un interesse di ritardo annuo dello 0%.

Per i commercianti e gli esercenti che hanno dovuto chiudere le loro attività a causa della pandemia, la tassa relativa all’occupazione del suolo pubblica è condonata per tutto l’anno in corso.

Inoltre, per tutte le attività economiche, la tassa base sui rifiuti sarà emessa con un termine di pagamento a 60 giorni e non a 30 giorni come d’abitudine. Infine, ancora per le attività economiche toccate da un obbligo di chiusura intimato dall’autorità, la tassa base sui rifiuti sarà emessa pro-rata temporis.

Le facilitazioni saranno applicate automaticamente dall’amministrazione comunale senza che le imprese debbano farne richiesta.

A contatto con la realtà

Francesca Luisoni ci spiega che a Mendrisio misure simili sono già state adottate lo scorso anno. In particolare salta all’occhio il sostegno deciso a favore di esercenti e commercianti, categorie particolarmente colpite dal mini-lockdown decretato da Berna. E stavolta il Municipio ha voluto già ripropore per tutto il 2021 il condono della tassa.

«La speranza è ovviamente quella di poter tornare presto alla normalità. Come autorità siamo sempre in contatto con le varie realtà della nostra comunità e cerchiamo di aiutare come possiamo» aggiunge la municipale.

