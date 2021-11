SOTTO LA LENTE

Bellinzona, in dieci chilometri si trovano quattro manufatti ciclopedonali sul fiume Ticino - La quinta opera, quella in zona Torretta, è già in fase realizzativa - La Turrita si dimostra all’avanguardia - Il sindaco Mario Branda: «Ne siamo orgogliosi, ma però c’è ancora molto da fare per la mobilità lenta»