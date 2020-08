La data dell’evento è stata fissata a sabato, 5 settembre, dalle 10 alle 15.30. Si spera, ovviamente, in condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di tempo incerto è comunque possibile consultare la pagina principale del sito www.gvvt.ch oppure la pagina facebook https://www.facebook.com/gruppovoloavelaticino/. I posti a disposizione sono una ventina e l’invito è quello ad iscriversi subito, attraverso il sito internet del Gruppo volo a vela.

Se l’occasione è sicuramente ghiotta e interessante, qualche perplessità potrebbe comprensibilmente suscitarla l’attuale situazione sanitaria a causa della pandemia di coronavirus. Per illustrare tutte le misure previste e per rassicurare i genitori sulle norme sanitarie volte ad evitare contagi è quindi in programma una serata informativa. L’appuntamento è fissato per giovedì, 3 settembre, alle 19, presso la sede dell’associazione organizzatrice.