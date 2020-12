«Una decisione dolorosa, illogica, scioccante». Non usa giri di parole Massimo Suter, presidente di GastroTicino, per commentare la scelta del Consiglio federale di chiudere i locali pubblici dopo le 19.00. «Non vedo nessuna logica dietro a questa decisione» prosegue. «Sono andati a ledere le libertà imprenditoriali, ora tutto il settore della ristorazione è in totale balìa degli eventi». Evidenti le difficoltà che incontrerà il settore nelle prossime settimane. «In molti soffocheranno lentamente» rincara Suter. «Il periodo natalizio è importante per noi, ma è stato spazzato via. E dirò di più: a mio avviso le decisioni del Consiglio federale sono solo l’antipasto. Venerdì prossimo mi aspetto che Berna decida di chiudere del tutto bar e ristoranti, anche a mezzogiorno».