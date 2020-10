Dopo il record negativo fatto registrare nel 2019, grazie alle buona condizioni meteorologiche quest’anno la raccolta di miele in Svizzera è stata abbondante. E anche nel nostro Cantone è stata ottima. Secondo il sondaggio pubblicato da Apisuisse al quale hanno partecipato circa 1.200 produttori, in media sono stati raccolti 30 chilogrammi di miele per colonia (nel 2019 erano 13) con punte di oltre 40 chili nei cantoni Ginevra, Neuchâtel, Giura ed Argovia. In questa speciale classifica, segue poi a ruota il Ticino, mentre in fondo si trovano i cantoni alpini della Svizzera centrale (Uri, Svitto, Nidvaldo e Obvaldo), orientale (Appenzello interno ed esterno e Grigioni) e il Vallese.

Come ci conferma il presidente della Federazione ticinese apicoltori (FTA) Davide Conconi «è stata un’annata ottima...