Paride Pelli, puoi darci qualche anticipazione del primo numero de La Domenica in uscita tra due giorni?

«Sarà una prima edizione ricca di spunti e, fortunatamente, di pubblicità: i nostri clienti commerciali hanno accolto con entusiasmo la nascita della nuova testata domenicale, che questa domenica si presenterà con ben 56 pagine. Abbiamo puntato su alcuni approfondimenti di stretta attualità, partendo in particolare dal territorio: abbiamo individuato dei filoni che siamo certi possano interessare i nostri nuovi lettori».

A che tipo di lettore si rivolge La Domenica?

«A un pubblico che ci auguriamo variegato: non si tratta di un giornale in abbonamento, ma di un gratuito, per cui nei nostri pensieri nessuno è escluso. Anzi, ci auguriamo che anche i giovani possano trovare o ritrovare il piacere di leggere il cartaceo, fermo restando che sappiamo che il giornale è un prodotto che piace a un lettorato più maturo».

Che domenicale sarà?

«Un giornale non urlato, che sappia essere anche la voce propositiva della domenica e che metta in evidenza realtà del territorio attraverso storie, interviste, analisi e immagini. Un giornale “di lettura”, di approfondimento, che non si potrà leggere in pochi minuti. La domenica vi sono più voglia e più tempo di appassionarsi alla lettura, soprattutto nei mesi freddi: e poi, c’è un’intera settimana per leggerlo tutto, quindi non c’è fretta, il domenicale non invecchia velocemente come il quotidiano. Gli spunti verranno anche dalla cronaca nazionale e internazionale, ma soprattutto da quella regionale e locale, dal nostro territorio».

Quali saranno le interazioni con la redazione del Corriere del Ticino?

«Sfrutteremo le sinergie soprattutto per quel che riguarda lo sport, che tornerà sul domenicale con un progetto ambizioso: oltre a creare una nuova testata - La Domenica appunto - abbiamo infatti deciso di far rinascere L’Eco dello Sport, che aprirà il secondo quaderno. Sfrutteremo tutta l’attualità del sabato, dal calcio all’hockey ai motori, e daremo così un tocco anche “amarcord” alla nuova pubblicazione. La Domenica non è una settima edizione del Corriere del Ticino, anche se alcuni tratti distintivi a livello grafico potrebbero suggerirlo: ci siamo infatti nuovamente affidati allo studio spagnolo Wenceslau News Design di Enzo Iaccheo, che ha già disegnato il Corriere. Ma quella che nasce domenica è in realtà una testata che lavora con una redazione ad hoc, in autonomia rispetto alle dinamiche del quotidiano».

Redazioni separate sì, ma un unico direttore, responsabile sia del domenicale sia del quotidiano. È allora davvero possibile differenziare i due prodotti editoriali?

«L’editore, con il direttore generale Alessandro Colombi - con il quale ho condiviso e implementato il progetto fin dalle primissime battute -, mi ha proposto questo doppio ruolo: io ho accettato con entusiasmo. Per La Domenica abbiamo puntato su un caporedattore d’esperienza come Mauro Spignesi, per tanti anni al Caffè. Sono sicuro che la nostra organizzazione funzionerà bene e che ci permetterà di creare contenuti diversi, un ulteriore valore aggiunto rispetto alle sei edizioni del quotidiano. La redazione lavora con impegno e c’è molto affiatamento: ora abbiamo solo una gran voglia di vedere stampata la prima edizione».

Le nuove cassette di distribuzione sono state posate in 400 punti del cantone e sono di colore rosso intenso.

«Abbiamo scelto un colore che attiri e catturi l’attenzione di chi passa, ma si tratta anche di un colore familiare. Infatti, il Corriere del Ticino utilizza già da tempo il rosso, presente anche nella testata in prima pagina. E così sarà anche per La Domenica. Al progetto delle nuove cassette hanno lavorato cinque aziende attive sul nostro territorio: ne riferiremo proprio all’interno della nostra prima edizione».

