Manuele Bertoli è stato il primo a prendere la parola, illustrando i dati nel nostro Paese: «La violenza domestica è un fenomeno preoccupante che si inserisce nel contesto più vasto della violenza sulle donne. Si parte a livello internazionale dalla Convenzione di Istanbul del 2018, da cui parte il nostro piano di intervento. Il tema della violenza domestica è un elemento che il Governo ha già inserito nel piano di legislatura 2019-2023. Alcuni dati: in Svizzera nel 2020 abbiamo contato oltre 20 mila reati di questo tipo, di varia proporzione e portata, nel 72% dei casi la vittima è una donna. In Ticino sono state 607 le infrazioni in ambito familiare, in massima parte lesioni personali semplici, minacce e ingiurie. Gli interventi di polizia sono stati 1.105, circa 3 al giorno. Lo scopo della Convenzione di Istanbul è eliminare la violenza domestica e la violenza sulle donne. L’attuazione è in gran parte di competenza dei Cantoni». Il direttore del DECS ha spiegato che: «A livello svizzero, nel novembre del 2018 sono stati definiti 7 assi prioritari di intervento da parte della Confederazione: finanziamento, lavoro con persone violente, aumento della notorietà dell’aiuto alle vittime di reati, numero sufficiente di case protette (Casa Armonia e Casa delle donne), centri di prima assistenza vittime minori e educazione. Nel dicembre del 2108 è stata adottata una legge federale. Amministrazione pubblica e privati: tutti devono fare la loro parte».

«Siamo qui per affermare la necessità di continuare ad impegnarci per i diritti delle cittadine e dei cittadini» ha puntualizzato Raffaele De Rosa, aggiungendo: «Si pensa che i 20 mila casi in Svizzera siano solo il 30% del fenomeno. Tutta la collettività deve impegnarsi per promuovere una cultura del rispetto reciproco. Le forme di violenza sono molte e non facili da riconoscere, quella domestica va combattuta con forza, perché avviene in casa, nel luogo di maggiore intimità. Il concetto di vittima va inteso in senso ampio: chi subisce la violenza direttamente e la violenza assistita. Prevenzione, protezione, perseguimento e politiche coordinate sono gli assi del piano cantonale. Il Governo intende proporre misure concrete per contrastare il fenomeno. Per quanto riguarda la prevenzione, ad esempio è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione delle FFS per il mese di novembre: 30 giorni per rompere il silenzio». De Rosa ha ricordato inoltre il numero gratuito del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati: 0800 866 866, a disposizione di tutte le persone che hanno subito una violenza fisica, psicologica o sessuale e necessitano di una consulenza, un sostegno nelle proprie decisioni e un accompagnamento nel percorso penale. Il direttore del DSS ha chiesto infine l’impegno da parte di tutti i cittadini: «Dobbiamo fare tutti di più per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza domestica: è pervasiva e diffusa in tutta la società, riguarda tutti noi. È una ferita nel corpo della società».