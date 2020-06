Sta facendo molto discutere lo slittamento in Ticino della rivoluzione dei trasporti legata all’apertura della galleria di base del Monte Ceneri. Uno slittamento, da dicembre 2020 ad aprile 2021, definito «difficilmente giustificabile» dal Dipartimento del Territorio di Claudio Zali, che in un’intervista al Corriere del Ticino rincara la dose: «Le FFS si sono perse in operazioni di contorno».

Da noi raggiunte, le FFS precisano però che «vi sono tre fattori che hanno contribuito allo slittamento dell’orario 2021 ad aprile del prossimo anno», e sono tutti «legati all’emergenza Covid19 e al conseguente lockdown di 6 settimane». Nello specifico, spiegano le FFS, i tre fattori sono legati al «ritardo nella conclusione del cantiere di raddoppio sulla linea Contone-Tenero»; al «ritardo nelle formazioni...