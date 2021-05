Una giornata per parlare dell’esperienza COVID-19

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere del 12 maggio il Centro professionale sociosanitario in cure infermieristica di Bellinzona e Lugano propone a studenti, docenti e formatori tre momenti d’incontro a distanza sull’esperienza COVID-19.

Ogni anno sono oltre 500 gli studenti e le studentesse che frequentano la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) del Centro professionale sociosanitario di Bellinzona e Lugano, ripartiti tra formazione di base di infermieri e soccorritori professionali e i curricoli specialistici post diploma per esperti in cure intensive, in cure urgenti e in anestesia.