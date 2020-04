È attivo da ieri, lunedì 6 aprile, il servizio LineAscolto per gli allievi e le allieve della Centro professionale sociosanitario di Giubiasco e Lugano attualmente in stage nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota, spiegando come il servizio - promosso in collaborazione con la «Task force sostegno psicologico Covid-19» - è rivolto ai percorsi di maturità specializzata, moduli complementari, operatore/ice socio assistenziale (OSA) e operatore/ice socio sanitario/a (OSS). L’obiettivo è fornire ascolto e accompagnamento alle studentesse e agli studenti che stanno vivendo in prima linea l’esperienza professionale in questo particolare momento.