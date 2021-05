A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, la legge sull’apertura dei negozi è tornata a far discutere. Nelle scorse settimane il PLR ha messo sul piatto un’iniziativa parlamentare per chiedere maggiore flessibilità nel settore, in particolare per le aperture domenicali. E ora, a chiedere un altro correttivo al testo, si è aggiunta anche l’Associazione dei grandi distributori ticinesi (DISTI). In una lettera inviata al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, la DISTI chiede di concedere a tutti i negozi del cantone - al pari di quanto recentemente accordato al Fox Town - la possibilità di restare aperti fino alle 19 ogni sabato, ovvero una mezz’ora in più. Il Parlamento il 3 maggio ha deciso di concedere questa mezz’ora ai «centri commerciali la cui offerta è destinata al turismo internazionale», ovvero al Fox Town. Nell’iniziativa parlamentare veniva citato il caso del centro commerciale momò, spiegando che l’intenzione era quella di correggere «una situazione involontaria venutasi a creare con l’entrata in vigore della Legge», che aveva tolto questa mezz’ora al centro commerciale, che da sempre però restava aperto dal lunedì alla domenica fino alle 19. Di conseguenza, per rispettare il principio della parità di trattamento previsto dalla stessa legge, la DISTI chiede che questa possibilità sia data a tutti.

La missiva

Nella lettera l’associazione ricorda che «proprio per il principio della parità di trattamento, aveva accettato il compromesso di chiudere tutti i negozi di sabato alle 18.30, e con loro anche realtà come Serfontana, Centro Breggia o Manor Lugano, che beneficiavano ormai da un ventennio di un’apertura il sabato fino alle 19 durante tutto l’anno». E ciò, «malgrado proprio il sabato sia il giorno notoriamente caratterizzato dai maggiori afflussi di clientela». Quindi, alla luce della decisione del Legislativo, la DISTI chiede ora lo stesso trattamento: «Bene che si sia deciso il ripristino della situazione per il Fox Town - si legge nella missiva -, ma è necessario che si prevedano gli stessi vantaggi a favore di tutti i negozi e i centri commerciali ticinesi».

In Ticino non ci sono negozi di serie A e di serie B

Lo stesso presidente dell’Associazione Enzo Lucibello, da noi raggiunto, rimarca che «in Ticino non ci sono negozi di serie A e di serie B e richiede la parità trattamento. Se lo stesso Parlamento, con la complicità dei sindacati silenti e incoerenti, ha voluto modificare il testo della legge prevedendo un’eccezione, allora noi non ci stiamo: o tutti o nessuno». Sulla necessità di questa mezz’ora in più aggiunge: «È importante oggi coccolare il più possibile i nostri clienti, anche in vista della progressiva riapertura della frontiera con l’Italia, dove i negozi restano aperti più a lungo che in Ticino». E su chi invece dice che non saranno questi trenta minuti a fare la differenza, replica che «si tratta sì di una goccia nel fiume, ma tante piccole gocce fanno un grande fiume. Specialmente in questo momento certo non semplice, ogni goccia conta». Senza dimenticare, prosegue Lucibello, «che i clienti internazionali li hanno anche gli altri negozi del cantone».

Ma un altro elemento che ha sorpreso la DISTI, conclude Lucibello, «è il fatto che i sindacati peccano di incoerenza: hanno accettato la mezz’ora in più per il Fox Town, ma criticano ogni altra misura in questa direzione per gli altri negozi. Chiediamo solo parità di trattamento».

Una richiesta pretestuosa e arrogante

Dal canto loro, però, OCST e UNIA non ci stanno e rispediscono le critiche al mittente. Il responsabile del settore vendita dell’OCST Paolo Locatelli spiega infatti che «nel caso del Fox Town non cambierà nulla, perché il carico di lavoro (di 40 ore settimanali) resterà identico per i lavoratori, semplicemente si sposterà di mezz’ora». Nel caso invece della grande distribuzione e dei negozi più piccoli, secondo Locatelli «il risultato sarebbe quello di andare a gravare ulteriormente sui lavoratori». Per il sindacalista, dunque, la richiesta di parità di trattamento della DISTI è «pretestuosa e arrogante».

Sulla stessa linea anche il segretario cantonale di UNIA Giangiorgio Gargantini: «Il nostro è un no categorico. Si è trattato di correggere un errore puntuale fatto dal legislatore e non di approfittare per ulteriori prolungamenti di orario per tutti. Noi, anche alla commissione competente, lo avevamo chiarito sin da subito: va bene correggere l’errore, ma ci opporremo fermamente a qualsiasi tentativo di generalizzare la situazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata