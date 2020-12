La scorsa notte è stata la più fredda dell’anno al sud delle Alpi e in Engadina. Il termometro è sceso fino a -11,2 gradi sul Piano di Magadino e addirittura fino a -24 a Samedan (GR), il valore più basso osservato in Svizzera nel 2020.

In una breve panoramica sul 2020, l’ufficio federale ricorda che, in termini di precipitazioni, i maggiori quantitativi sono scesi in Val Maggia (1500-2000 millimetri), i minori nel Vallese centrale (545). Il Ticino centrale e meridionale, così come le montagne nel sud del Vallese, sono state le zone più baciate dal sole (oltre 2300 ore), che invece ha evitato la Sernftal nel canton Glarona (1280).