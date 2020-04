La Pasqua è ormai alle porte, ma quest’anno sarà inevitabilmente diversa a quella cui siamo abituati: per cominciare, niente pranzo pasquale al ristorante. E la tradizionale caccia alle uova si terrà rigorosamente tra le mura domestiche o nei giardini privati. Ma non è tutto. La Pasqua quest’anno sarà diversa anche per chi in Ticino si occupa dell’allevamento, della produzione, della vendita e della distribuzione dei prodotti tipici di questo periodo: capretto, colombe, nonché uova e coniglietti di cioccolato.

Un miglioramento

Iniziamo dai capretti. La cui temuta scarsa vendita non c’è stata. «Vanno ringraziati i ristoranti, che grazie alla consegna a domicilio permettono di gustare dei piatti tradizionali, e anche i consumatori ticinesi che, dopo la grande sensibilizzazione fatta nelle scorse settimane, sono andati incontro agli allevatori, sostenendo il regionale e scegliendo di servire in tavola prodotti di qualità», dice Sibilla Quadri, direttrice del Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT). Gli allevatori, non avendo più un importante canale di smercio nella ristorazione, nelle mense, nel settore alberghiero e senza mercati, erano rimasti con bestiame che avrebbe rischiato di non essere venduto. Come spiegatoci dal segretario agricolo dell’Unione contadini ticinesi Sem Genini, con la chiusura delle attività della ristorazione, i capretti vengono ora venduti «a innumerevoli privati, salumieri locali e alla Società mastri macellai salumieri e alla Terrani SA, che si sono messi a disposizione a ritirarne un grande quantitativo».

La situazione, dunque, sembra essere buona. Anche l’azienda agricola La Ghironda di Lavertezzo, in Valle Verzasca, ce lo conferma. «Come va quest’anno? Bene, non possiamo certo lamentarci», ci dice Gabriele Giottonini, titolare dell’azienda assieme alla moglie, Mariapia. «Abbiamo una clientela affezionata, privati che tutti gli anni, regolarmente, vengono ad acquistare i nostri capretti. Noi siamo in una situazione privilegiata: facciamo questo duro mestiere per scelta, per delle affinità con la natura che ci circonda. E ci siamo sempre stati, anche in tempi normali, dove magari la maggior parte della gente non si pone la domanda ‘‘da dove arriva il cibo che ho nel piatto?’’. In questa situazione, con la paura più che giustificata del virus, le persone hanno ritrovato una certa consapevolezza. Hanno scoperto, di nuovo, che l’alimentazione è un bene di primaria importanza. E che non è scontato averlo in tavola, in particolare in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo. Ecco perché gli allevatori nostrani sono importanti: hanno un legame con il territorio, creano un prodotto utilizzando ciò che si trova in Ticino».

«Per noi è un dramma»

Per quanto riguarda il dolce simbolo della Pasqua, la colomba, la situazione attuale è decisamente molto meno rosea. «Per noi è un dramma», precisa il presidente della Società dei mastri panettieri, pasticcieri e confettieri Massimo Turuani. «Il nostro settore ha ridotto la sua attività del 70%. Chi è riuscito a mantenere il 30% della produzione ha salvato parecchio». Il bilancio tracciato da Turuani è pesantissimo: con la chiusura delle attività della ristorazione è come se si fosse abbattuto l’albero maestro di una nave. «La maggior parte dei nostri prodotti venivano venduti a ristoranti, alberghi e mense. La vendita ai privati non basta per coprire le perdite». Senza contare, prosegue il nostro interlocutore, che le norme igieniche accresciute e di distanza sociale che impongono l’entrata nei negozi («quelli rimasti aperti», sottolinea Turuani) di una persona alla volta. «Ciò significa che in una giornata non entra neppure il 30% della clientela abituale». Uno scenario di lacrime e sangue che neppure le vendite online riescono a mitigare. «I clienti sono abituati ad acquistare le colombe dal loro pasticciere di fiducia. Con i tempi d’attesa e le lunghe file fuori dai negozi molti di loro decideranno di ricorrere alla grande distribuzione, accentuando le difficoltà in cui versano gli artigiani». Insomma, il coronavirus ha tirato una mazzata non indifferente «a un settore già sanguinante» e il timore espresso da Turuani è che diversi negozi, passata la crisi, potrebbero non riaprire. Particolarmente colpita, conclude, è la formazione degli apprendisti, «che per la maggior parte è assicurata proprio dai laboratori artigianali».

Cacao... arriverai?

Qualche apprensione la vive anche chi produce cioccolato. «Tutti i prodotti pasquali sono già stati preparati e consegnati prima della crisi sanitaria», ci spiega Alessandra Alberti, direttrice di Chocolat Stella, a Giubiasco. «Ci sarà da vedere quanto le catene di distribuzione avranno venduto fino a Pasqua». Dopo il Natale, la festività per la ditta è la seconda più importante dell’anno. «Quest’anno tra il cioccolato non venduto nei nostri negozi, che abbiamo dovuto chiudere, e quello che ritornerà invenduto, la merce che rimarrà non sarà poca», afferma Alberti. Anche per i produttori di cioccolato, il calo di richieste da parte del settore legato al turismo (alberghi e ristoranti) è notevole. In qualche caso, spiega Alberti, si sono soddisfatte le richieste di privati che, anche se magari quest’anno non regaleranno molti ovetti e coniglietti, non hanno voluto rinunciare a gustarseli a casa loro. Per questi clienti l’azienda ha organizzato delle consegne ad hoc. Ma la crisi mette sotto pressione anche gli importatori delle materie prime che, spesso, nel caso del cioccolato, provengono da zone lontane. Come il cacao. I Paesi che lo producono hanno iniziato solo recentemente la maratona chiamata Covid-19. La direttrice di Chocolat Stella si aspetta che ci saranno nuovi problemi.

