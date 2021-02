Lega contro Lega, Lega contro PLR. Parte del PLR contro PS e PPD. PPD e PS contro Lega e una parte del PLR, ma saldamente e apertamente in difesa di due municipali leghisti su tre. A Lugano succede anche questo. E non è la prima volta. Ieri sera in Consiglio comunale si è potuto assistere a un momento in cui il municipale leghista Michele Foletti (e indirettamente anche il sindaco Marco Borradori) si rivolgeva al suo gruppo - ma non solo al suo gruppo - accusandolo di «sfruttare il momento» per questioni elettorali. Oggetto del contendere un messaggio municipale dal nome apparentemente innocuo («Criptico» l’ha definito la PLR_Karin Valenzano Rossi): Piano di finanziamento del nuovo piano generale di smaltimento delle acque. Ma tra le pagine di quel messaggio - ne avevamo già parlato un anno fa - si nascondeva un maxi prelievo di 117 milioni di franchi chiesto ai proprietari immobiliari di Lugano. Prelievi riguardanti i contributi di costruzione di opere sottostrutturali (per esempio le canalizzazioni) realizzati negli ultimi 50 anni. Abbiamo scritto nascondeva, usando il passato, perché - lo diciamo subito per sgombrare il campo da ogni dubbio - il messaggio non è passato. Niente prelievi dunque. I 117 milioni, almeno per ora, resteranno nelle tasche dei proprietari immobiliari. Ma la discussione è stata interessante e - a tratti - grottesca. Ad aprire le danze è stata proprio Valenzano Rossi, da sempre contraria alla proposta (e con lei una sostanziosa parte del PLR). «Questo messaggio non è chiaro e non è completo. Non è pensabile andare a colpire oggi i proprietari immobiliari se per 50 anni non è stata accennata la possibilità di un prelievo. A essere colpiti non saranno solo i miliardari, ma anche e soprattutto il ceto medio e le famiglie». Il PLR che, come detto, su questo dossier si è spaccato In Gestione Peter Rossi è stato il relatore del rapporto che sostanzialmente approvava la linea dei prelievi, chiedendo però al Municipio di non procedere prima del 2022. Rapporto di Rossi che ha spinto domenica Il Mattino a scrivere che il PLR voleva «mettere le mani nelle tasche della gente». Situazione in realtà molto più complessa di così. Ma passiamo alla Lega. «Siamo di fronte - ha sottolineato Lukas Bernasconi - alla più grave crisi economia degli ultimi decenni. Riteniamo profondamente sbagliato chiedere questi contributi ora. È vero che possono essere pagati in 10 anni, ma viene chiesto un interesse del 5%. La Legge prevede sì la possibilità di questo prelievo, ma non è certo il caso di farlo». Di tutt’altro parere il PPD Michel Tricarico._«Il sindaco ritiene corretto che i cittadini non paghino quanto stabilito dalla legge?», ha chiesto in modo retorico il capogruppo prima di riprendere il discorso. «Dura lex, sed lex. La legge è dura, ma è legge. E deve essere rispettata. Tra l’altro tutti noi abbiamo giurato, entrando in carica, di farlo. Le tasse si pagano. Questa è solo una nuova puntata del Villaggio gallico, come quando non si voleva far pagare la tassa sul sacco». Il PS, per voce di Raoul Ghisletta, ha attaccato i contrari parlando di «show elettorale».