Praticare per un giorno la pesca gratuitamente nei laghi Ceresio e Verbano, nei laghetti alpini e bacini di accumulazione, purché accompagnati da una persona in possesso di una regolare patente annuale (tipo D1 o tipo D2 limitatamente alle rive dei laghi Ceresio e Verbano). Con questa proposta speciale, particolarmente adatta ai neofiti, il Consiglio di Stato – su proposta del Dipartimento del territorio – intende celebrare la Giornata svizzera dei pesci in agenda per sabato 28 agosto 2021.

«Per permettere di avvicinare la popolazione all’hobby della pesca e promuovere il consumo dei pesci che popolano le numerose acque di superficie cantonali, un alimento sano a km zero, durante la giornata nazionale dei pesci promossa dalla Federazione svizzera di pesca in data sabato 28 agosto 2021, qualsiasi pescatore in possesso di una licenza di pesca ticinese di tipo D valida per la stagione 2021, potrà accompagnare a pescare nel Ceresio e nel Verbano, oltre che nei laghetti alpini e nei bacini di accumulazioni elencati nel libretto di statistica della pesca, fino a due persone non patentate e alle condizioni sotto elencate», spiega il Consiglio di Stato in un comunicato. «La proposta intende celebrare la Giornata svizzera dei pesci con un evento già proposto per la giornata nazionale della pesca del 2017 e del 2019 e pensato per avvicinare il grande pubblico a questa attività del tempo libero, mettendo in evidenza la sua sostenibilità, l’opportunità di procacciarsi un alimento sano del territorio a km zero e le numerose azioni messe in atto a tutela e valorizzazione degli ecosistemi acquatici».