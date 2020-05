Non mancano i dubbi sulle sorti del settore turistico ticinese dopo la conferenza stampa di quest’oggi con la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, in visita nel nostro cantone. A esprimere perplessità è il presidente di GastroTicino Massimo Suter, che su Facebook scrive: «Questa conferenza stampa autoreferenziale mi ha lasciato con più dubbi che certezze! Incontro con i vertici del turismo?! Ma dov’erano i rappresentanti di categoria, coloro che il turismo lo vivono e promuovono, coloro che vivono sulla pelle le conseguenze della crisi così pure quelle della riapertura?». Suter prosegue: «Non tutti i ristoranti potranno aprire. Non è ancora sicuro che i bar potranno aprire. Non si conoscono le regole del gioco. I campeggi ancora chiusi. Le funivie quando ripartiranno? Forse i politici non hanno capito che non si gioca con l’economia e le sue aziende! Esigiamo risposte chiare. Perché una ripartenza a singhiozzo e con poca progettualità rischia di arrecare più danni che la chiusura stessa».