Niente cortei, niente guggen, niente tendine. E, soprattutto, niente maschere. A causa della pandemia di SARS-CoV-2 che ha annullato tutti i carnevali, rimangono chiuse negli armadi mentre al loro posto a tenere banco sono altre mascherine: quelle protettive. Re Pardo II ed il suo seguito, seduti davanti allo schermo di un computer durante l’ennesima riunione su Zoom, hanno riconosciuto che dietro a tutte quelle mascherine si celavano altrettanti sorrisi, pronti a celebrare un carnevale un po’ diverso dal solito, fatto di ricordi. Basta chiudere gli occhi ed immaginarsi i coriandoli, i costumi variopinti oppure il profumino di risotto e luganighe, senza dimenticare i piedi doloranti per i balli sfrenati fino a notte inoltrata. Ricordi, appunto. Ma come fare a vivere almeno un po’ anche quest’anno il carnevale, visto che non si può scendere nelle strade e nelle piazze della Città Vecchia per la Stranociada? Re Pardo II non è certo rimasto a guardare. Con il suo seguito ristretto (e nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza) ha dato una spolverata al suo mitico furgoncino rosso, al manto pardato e alla dorata corona, e si è lanciato per le strade di Locarno alla ricerca degli ingredienti per mantenere viva almeno una delle tante tradizioni: il risotto.

Fornitori generosi

Non potendo però sfamare tutti i sudditi affamati, ha deciso di omaggiare due centri, che da sempre ha il piacere di visitare, e rifornirli dell’ottima risottata preparata dalla cucina reale: il centro di accoglienza Casa Martini a Solduno e la casa per anziani San Carlo a Locarno. Gli ingredienti per il pranzo carnascialesco, messi a disposizione dai fornitori (e in particolare da Banfi&CO SA Frutta e verdura) che hanno contribuito all’azione, sono quindi stati consegnati alle rispettive cucine che si occuperanno di preparare il tradizionale pasto per i propri utenti e ospiti così da mantener viva la tradizione.

Ma l’attività del comitato della Stranociada non si esaurisce qui: nel corso delle prossime settimane svelerà una piccola sorpresa che ha in serbo per i sudditi di Re Pardo II. «Perché una cosa è certa: il 2021 sarà un anno senza carnevali, ma il 2022 è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di riabbracciarvi tutti a suon di guggen» annotano gli organizzatori dei bagordi locarnesi i quali, per addolcire l’attesa invitano a festeggiare al meglio il carnevale ognuno a casa propria. Come? Tutte le informazioni si possono trovare sui canali social della Stranociada, ovvero Facebook, Instagram e Twitter.