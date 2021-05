Se davvero fa buon sangue, figuriamoci questa bottiglia. Nel mondo del collezionismo non era mai accaduto. Una Romanée Conti da 6 litri del 1985 è stata venduta per un milione di franchi. Incroyable! Un record mondiale raggiunto nelle scorse settimane in Ticino che bene racconta l’evoluzione di un mercato in forte espansione ancorché di nicchia. «La vendita è avvenuta molto rapidamente. Questo tipo di clientela ha sempre poco tempo. Si tratta prevalentemente di miliardari o milionari». A parlare è Fabio Cattaneo, CEO di AVU, la società attiva a Sorengo che ha gestito la trattativa: «Il nuovo proprietario preferisce rimanere anonimo. Comunque non è svizzero». Ma come avvengono queste operazioni? «In modo molto discreto».

Pony express con il jet privato

Come nel mondo dell’arte, la storia di queste...