E neve fu. Il Ticino si tinge di bianco in questo primo giorno del nuovo anno. Le precipitazioni saranno comunque meno abbondanti di quelle di inizio settimana, stando a MeteoSvizzera si tratterà di una «sbiancata purificatrice». Ricordiamo che per oggi e domani è stata diramata un’allerta di grado 3 (pericolo marcato) fino a sabato alle 18. In questi giorni sono previsti dai 15 ai 30 cm di neve sopra i 200 metri, e dai 30 ai 50 centimetri sopra gli 800 metri. Secondo MeteoSvizzera, domani sarà simile a oggi, ma con limite della neve in rialzo, dapprima nel Sottoceneri, poi nel resto del Ticino.