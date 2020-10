Con il sensibile aumento dei casi di contagi da coronavirus, il Consiglio federale ha disposto ulteriori misure restrittive al settore della ristorazione. Tra queste, l’obbligo di consumare alimenti e bevande stando seduti, a prescindere se ciò avvenga nei locali al chiuso o negli spazi esterni della struttura destinati ai propri clienti. Vige inoltre l’obbligo di registrare i dati di contatto di una persona per tavolo o per gruppo.

Oggi è il primo giorno in cui queste misure sono in vigore, come hanno reagito i ristoratori, nonché i rispettivi clienti?