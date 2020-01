Una statistica ad hoc per i bisogni dei ticinesi

Presentato questa mattina in conferenza stampa il programma della statistica cantonale 2020-2023. Il documento - introdotto dal consigliere di Stato e direttore del DFE Christian Vitta, e illustrato nelle sue principali componenti dal Capo dell’Ufficio di statistica Pau Origoni - delinea gli orientamenti strategici e tematici attorno ai quali è strutturata l’attività statistica cantonale nel quadriennio 2020-2023. «La statistica in Ticino è una realtà ben radicata e svolge un ruolo prezioso», ha commentato Vitta. Gli obiettivi strategici riguardano tre dei pilastri del settore: i dati, la diffusione e il sistema statistico. «La statistica è uno strumento di pilotaggio a disposizione del Consiglio di Stato. Ma è anche uno strumento di trasparenza, per informare cittadini», ha rilevato Pau Origoni. Ricordiamo che l’edizione 2020-2023 del programma pluriennale della statistica cantonale è stata approvata a fine anno dal Consiglio di Stato.