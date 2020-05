Quella che ha per protagonista Carmine Nicoletta è una storia di amore e di solidarietà, che nasce grazie ad uno spirito di squadra favorito da una conduzione aziendale attenta a raccogliere e interpretare umori, esigenze e suggerimenti delle maestranze. Una storia radicata nel territorio, col nostro Merlot del Ticino protagonista.

Carmine è un tecnico responsabile della linea imbottigliamento della Tamborini Vini, padre di due bambini sensibili e abili a giocare con matite e colori. Quando il loro papà si ammala di polmonite e resta a lungo a casa dal lavoro, Samuel e Sophie gli manifestano il loro amore e gli fanno coraggio disegnando per lui delle coloratissime etichette di quelle bottiglie di vino che lui produce per l’azienda dove lavora.

Era già successo, ma in altre circostanze, per Natale dell’anno scorso e il papà aveva sfruttato l’iniziativa dei suoi figli per etichettare un vino che aveva regalato agli amici.

Stavolta però le cose vanno diversamente: Carmine guarisce e torna in azienda con l’idea di valorizzare il regalo dei suoi bambini. Quelle etichette che tanto erano piaciute ai suoi amici, potrebbero schiudere le porte per un’iniziativa benefica di cui si avverte tanto bisogno in queste settimane di sofferenza.

Le 12 etichette realizzate dai figli di Carmine Nicoletta

Ne parla in direzione con Valentina Tamborini, che sa ascoltare e mettere tanto entusiasmo in tutto quello che fa. “Ho trovato bellissime ed emozionanti le etichette realizzate dai bambini di Carmine e percepito immediatamente che il progetto solidale che mi veniva esposto rientrava perfettamente nella filosofia della nostra azienda, perché era dimostrazione di attaccamento, di spirito di squadra e io credo molto che avere dei collaboratori motivati e coesi sia fondamentale per ottenere un buon successo aziendale” racconta Valentina.

“Quando il CdA ha deciso di appoggiare la mia iniziativa ho fatto salti di gioia” dice Carmine Nicoletta. “Durante la malattia ho trascorso un periodo durissimo, durato quasi un mese. Non sono del tutto sicuro di essermi ammalato di COVID 19, ma a detta dei medici che mi hanno curato, però, tutti i sintomi c’erano. Quando sono guarito ho sentito l’esigenza di fare qualcosa per gli altri e mi sono lanciato con l’iniziativa “Stappiamo per sostenere, brindiamo per il piacere”. Nelle mie intenzioni è un primo passo: la Tamborini Vini mi è venuta incontro vendendomi il vino ad un prezzo accessibile, la tipografia Volponi di Bioggio mi ha stampato gratuitamente le etichette disegnate da miei bambini. Sono 12, sei per un vino rosso, altrettante per un vino bianco”.

Le etichette che caratterizzano il Merlot vinificato in rosso.

In un battibaleno è stato realizzato un sito internet (www.winecollection.ch) sono state approntate 500 bottiglie con le etichette colorate, semplici e divertenti di Samuel e Sophie, e si è dato il via alla vendita, sia sul sito, sia nello shop online della Tamborini Vini. “Se l’iniziativa funziona, mi piacerebbe portarla avanti anche in futuro, diversificando il sostegno alle nostre associazioni. Per questa prima volta ho scelto la sezione ticinese del Soccorso d’Inverno” chiosa Carmine Nicoletta, che pensa anche alla possibile creazione di un’associazione per dare continuità al progetto e, non da ultimo, per una questione di trasparenza. “In realtà però chiunque lo richieda può vedere i conti: realizziamo un margine di circa 10 franchi per ogni bottiglia venduta, che costa 25 franchi, consegna e imballaggio compresi o ritiro presso la Tamborini Vini, che mi dà una mano anche per quanto concerne le forniture a casa dei clienti”.

Carmine Nicoletta è il promotore di questa azione di solidarietà.

©CdT.ch - Riproduzione riservata