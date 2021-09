In Ticino i premi di cassa malati 2022 diminuiranno mediamente dello 0,2 per cento per gli adulti, dello 0,7 per cento per i giovani adulti e dello 0,3 per cento per i minorenni, rispettivamente meno 1 per cento per gli adulti, meno 5,4 per cento per i giovani adulti e meno 0,5 per cento per i minorenni nel cantone dei Grigioni» L’ACSI (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana), si legge in una nota, «prende atto con sollievo di questa notizia che interrompe anni di continui aumenti. A livello nazionale i premi medi sono scesi dello 0,2 per cento». Malgrado queste diminuzioni, sottolinea l’ACSI, «i premi di cassa malati continuano a pesare moltissimo sulle finanze di single e famiglie. Rimane quindi immutata la necessità di continuare a intervenire sulla riduzione delle riserve e dei costi, sia attraverso una diminuzione delle tariffe che sul fronte della quantità di prestazioni. L’ACSI, da anni attiva in campagne informative contro la sovramedicalizzazione, rileva che, secondo le stime dell’OMS, il 30% delle spese è destinato a trattamenti sanitari i cui benefici non sono stati dimostrati scientificamente. Il potenziale di risparmio è quindi elevato. A questo proposito l’ACSI ricorda la sua tessera “Le buone domande da porre al medico” per favorire il dialogo e contenere la medicina inutile». Il comunicato stampa prosegue: «L’ACSI evidenzia che la differenza dei premi fra le varie casse malati si riduce ma resta importante. Vale quindi la pena confrontare i premi e spostarsi in una cassa malati con premi più bassi. Il potenziale di risparmio è importante, soprattutto per le famiglie. L’ACSI fa notare che tutti hanno il diritto di cambiare cassa malati, anche anziani e malati. Agli interessati l’ACSI ricorda che la lettera di disdetta deve giungere all’assicuratore entro il 30 novembre (non fa stato il timbro postale!) e va quindi spedita qualche giorno prima. L’ACSI invita anche a valutare l’opportunità di aumentare la franchigia. Per contenere i premi l’ACSI invita pure a valutare l’adesione a modelli alternativi (in particolare quello del medico di famiglia) ricordando tuttavia che occorre leggere attentamente le condizioni per beneficiare degli sconti e evitare eventuali sanzioni. Per confrontare i premi delle varie casse malati in vista di un’eventuale disdetta e per scegliere la franchigia ottimale l’ACSI segnala il calcolatore dell’Ufficio federale della sanità accessibile tramite il sito www.acsi.ch . L’ACSI fornisce un servizio di consulenza telefonica sulle casse malati tutte le mattine dalle 8.30 alle 11.30 al numero 091 922 97 55 (tasto 1). Il servizio è aperto a tutti».