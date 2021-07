Una tregua. Breve, ancorché salutare. Il sole è tornato. Se ne andrà presto. Intanto, però, il Ticino ha respirato un po’. «La depressione che si trovava sulle isole britanniche ieri, responsabile delle correnti da sud-ovest, si è spostata verso est sulla Scandinavia meridionale» sottolinea Lorenzo Di Marco di MeteoSvizzera. Un’altra depressione, tuttavia, sta arrivando. «Adesso è all’incirca sull’Irlanda» prosegue il nostro interlocutore. «E già da venerdì, nella seconda parte di giornata, comincerà pian pianino a far ruotare le correnti di nuovo a ovest, sud-ovest e poi il sabato proprio a sud-ovest. A livello di tempo, per il sud delle Alpi significa che domani avremo una giornata inizialmente abbastanza soleggiata».

I problemi veri, insomma, sarebbero circoscritti al weekend e nello specifico tra sabato e domenica. «Sabato la giornata comincerà ancora con un tempo abbastanza soleggiato. Ci sarà, magari, più nuvolosità al mattino». Quindi, arriverà una perturbazione. «Entro le 12.00 di venerdì decideremo se emanare un’allerta o meno. Sul sito, però, abbiamo già messo un preavviso per forti piogge. E questo perché ci aspettiamo un’accelerata a livello di precipitazioni, con un evento che durerà all’incirca 24 ore tra la seconda parte della giornata di sabato e la prima parte della domenica. In alcune zone potrebbero esserci degli accumuli anche superiori ai 100 millimetri. Considerando anche la situazione idrologica, quantomeno delicata, preferiamo andare sul sicuro: meglio avvertire una volta in più, ecco. Noi, in ogni caso, siamo e saremo attenti».