Il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta hanno indetto una conferenza stampa in diretta streaming alle 16 per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata alla pandemia nel nostro cantone.

All’incontro sono presenti il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, la presidente della Deputazione ticinese alle Camere federali Marina Carobbio, il presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella e il medico cantonale Giorgio Merlani.

IL VIDEO SU TELETICINO

LA DIRETTA

Vitta: «La crisi non si esaurisce con la fine della fase acuta»

A prendere la parola per primo è stato Christian Vitta, che ha spiegato: «Le istituzioni devono essere un punto di riferimento nei momenti di crisi. Spirito di squadra e solidarietà sono valori che rappresentano le radici su cui il nostro Paese ha sviluppato la propria forza. Di questi valori siate fieri ed orgogliosi. Abbiamo affrontato questa sfida grazie a un lavoro di squadra di governo e col medico cantonale. Abbiamo dovuto far fronte alle urgenze, oggi vogliamo evidenziare questa collaborazione con i diversi livelli istituzionali. In primo luogo con la Deputazione ticinese alla Camere, che ci ha permesso di portare avanti le decisioni non da subito capite da Berna». Buona anche la collaborazione con il Gran Consiglio: «Abbiamo tenuto informato il Parlamento, che ci ha sostenuto nella settimana di tensione con Berna». «Questa crisi - ha proseguito - non si esaurisce con la fine della fase più acuta: avrà effetti che dovremo seguire. Dobbiamo procedere con allentamenti mirati e in caso di necessità procedere con nuove chiusure». Nella fase di rilancio - ha spiegato Vitta - «servirà ancora poggiarci sui valori come la solidarietà e la capacità di dialogo con i diversi livelli istituzionali. Avremo bisogno della Deputazione ticinese alle Camere e del Gran Consiglio. Anche i Comuni faranno la loro parte nella fase di rilancio. Uniti daremo nuovo slancio al nostro amato cantone».

«Col settore sanitario il dialogo è stato costante»

Rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni rilasciate da Christian Camponovo, direttore della Clinica Luganese Mocucco, Vitta ha spiegato che «col settore sanitario il dialogo è stato costante, di fronte all’emergenza era fondamentale superare la fase acuta permettendo al sistema sanitario di reggere».

Turismo: «Dovremo attirare il turismo interno»

«Il settore turistico non si riprenderà prima dell’estate 2021», è stato spiegato oggi a Berna. A questo proposito, Vitta ha spiegato: «Sicuramente è uno dei settori più colpiti. Finché ci sarà il virus, le persone vorranno spostarsi meno. Dobbiamo fare in modo che almeno la popolazione svizzera possa sostare in Ticino, il turismo interno. Per poi pensare ad attrarre turisti da fuori. Stiamo lavorando a misure che possano accompagnare la fase di rilascio che dovrà essere per forza fatta a tappe».

Una ventina di autorizzazioni dall’industria, ai valichi 20 mila passaggi

Per quanto riguarda le aziende che hanno chiesto l’autorizzazione per far lavorare più del 50% dei dipendenti contemporaneamente, Vitta ha chiarito che sono state circa venti le ditte che hanno presentato la richiesta. Per l’edilizia sono invece «3-4 le autorizzazioni concesse, per un totale di 150 persone interessate». Vitta ha anche parlato degli ingressi in dogana: «Ai valichi i passaggi sono stati 20 mila, quindi un 30% in meno rispetto a quelli normali del periodo pre-crisi».

Carobbio: «Col lavoro di squadra abbiamo abbattuto gli steccati politici»

Da parte sua Marina Carobbio ha ringraziato la popolazione «che ha affrontato con forza e coraggio questa situazione», ma anche tutti coloro che sono al fronte «svolgendo lavori essenziali». «La Svizzera e il mondo hanno riscoperto alcune professioni, come chi lavora nella sanità, nelle pulizie, nella logistica. Lavori che troppo spesso non sono riconosciuti né retribuiti come dovrebbero. Lavori spesso svolti da donne e che dovranno essere rivalutati, anche con misure economiche mirate».

«Ottenere la finestra di crisi non era scontato»

Carobbio ha anche ringraziato il Governo, che ha saputo coinvolgere la Deputazione, «con contatti regolari e costanti». «La crisi sanitaria che stiamo vivendo è diversa da quelle del passato. L’analisi della situazione sanitaria ha permesso di chiedere a Berna la finestra di crisi per interrompere le attività non indispensabili al fine di rallentare i contagi. Ottenere la finestra di crisi non è stato evidente. La legge sulle epidemie ha trasferito il potere al Consiglio federale, si trattava quindi di far passare l’idea che in un contesto di pandemia la situazione del Ticino necessitava di misure particolari». Il dialogo tra le diverse autorità «è stato costante», ha detto Carobbio. «L’11 marzo abbiamo incontrato una rappresentanza del Consiglio federale, si sono poi aggiunti i contatti personali che ciascuno dei rappresentanti ticinesi a Berna ha avuto per rendere attenti sulla situazione del Ticino. Un lavoro di squadra che ha permesso di abbattere gli steccati politici».

«Il federalismo è stato messo alla prova ma ne esce rafforzato»

«Da questa crisi usciremo diversi, spero più solidali. Anche la politica ticinese ne uscirà diversa. Questo non significa che si debba sacrificare il dibattito politico», ha quindi aggiunto Carobbio. «Il federalismo è stato messo alla prova ma ne esce rafforzato: in tempi di crisi ci deve essere una risposta differenziata, in base al cantone più toccato», ha concluso.

Franscella: «I lavori parlamentari non si sono mai fermati»

L’attività parlamentare svolta dal 9 marzo è stata riassunta da Claudio Franscella. «Sono cambiati ritmi e modalità, ma i lavori sono andati avanti», ha sottolineato Franscella. «Ho tenuto i contatti con i presidenti delle commissioni che mi hanno assicurato che hanno portato avanti i temi prioritari, procedendo anche alla stesura di alcuni rapporti». Anche l’ufficio presidenziale si è riunito sei volte in videoconferenza. «Quattro sedute erano aperte ai presidenti dei partiti e a una delegazione del Governo». «Abbiamo fatto quadrato intorno al Governo, mai come ora il Paese ha bisogno di unione. La popolazione, già disorientata, deve poter avere un punto di riferimento istituzionale coeso. Prendere decisioni in una situazione così complessa non è facile, richiede grande responsabilità, le polemiche sterili adesso non servono», ha aggiunto.

«La democrazia non è stata intaccata»

Per quanto concerne l’annullamento della seduta del 4 maggio del Gran Consiglio, «decisione che ha destato qualche malumore», Franscella ha spiegato che l’Ufficio presidenziale ha preso la decisione dopo aver sentito il medico cantonale che sconsigliava gli assembramenti e alla luce dei temi all’ordine del giorno, considerati non urgenti. «La democrazia non è stata intaccata, come qualcuno ha voluto fa credere, ma solo adattata a una situazione senza precedente. Il Parlamento resta a fianco del Governo in questa battaglia».

Merlani: «I decessi in casa anziani sono 129»

Il medico cantonale Giorgio Merlani ha invece parlato della situazione dei contagi in Ticino. «Nelle case per anziani dall’inizio della crisi sono morti 129 pazienti per coronavirus e 173 per altre cause. I pazienti guariti in casa anziani sono 129, 27 sono in ospedale, mentre 179 sono gli ospiti attualmente positivi». A proposito degli effetti del coronavirus sui bambini - di cui aveva parlato anche Daniel Koch - Merlani ha spiegato che «quando i bambini si ammalano hanno un decorso blando, a volte anche asintomatico. Le statistiche mostrano che ci sono anche bambini risultati positivi al tampone. Tuttavia, se negli adulti durante la fase del picco il 40% era positivo al test, nei bambini il tasso è inferiore al 10%. Non siamo però al momento in grado di dire se siano vettori di contagio».

Mascherine sì o mascherine no sul lavoro?

L’utilizzo delle mascherine sul posto di lavoro dipenderà dalla mansione, ha chiarito Merlani: «Laddove non potranno essere rispettate le norme di distanza sociale la mascherina potrà essere un’ulteriore protezione. Non credo si arriverà mai ad un obbligo imposto a livello federale». «Verranno emanate delle direttive differenziate per ciascun settore - gli ha fatto eco Vitta - in accordo con le associazioni di settore e in funzione dei rischi legati al tipo di attività svolta».

©CdT.ch - Riproduzione riservata