Una voce amica per un contatto umano «distante ma vicino». Questo lo spirito di «TI telefono», il numero verde attivato dall'Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) per cercare di portare nelle case di tutti gli anziani ticinesi, che si sentono soli e senza occasioni di confronto, la possibilità di scambiare quattro chiacchiere. Con questa iniziativa l'ATTE non vuole sostituirsi ai professionisti già attivi sul territorio; intende piuttosto aprire un altro canale di contatto per far fronte al senso di solitudine e isolamento causato dall'emergenza coronavirus. Aperto il primo aprile, il numero 0800 00 29 00 è attivo durante i giorni feriali negli orari: 10.00-12.00 e 14.00-18.00. Maggiori informazioni sul sito: www.atte.ch . Il numero verde è gratuito ed è pensato per offrire uno spazio d’incontro virtuale, un’occasione per condividere momenti di conversazione e per eventualmente raccogliere richieste di aiuto. Ricordiamo che per le questioni sanitarie occorre chiamare la hotline 0800 144 144, mentre permangono i determinati servizi di sostegno offerti nel Cantone (Pro Senectute 091 912 17 75; “Telefono amico” 143). ATTE mira semplicemente a tenere aperto un canale di contatto, affinché tutti coloro che ne avvertono il bisogno possano trovare la possibilità di fare quattro chiacchiere con una persona amica. Nel limite del possibile, si cercherà di aiutare a trovare risposta a eventuali richieste d'informazione o a domande specifiche, indirizzando se necessario gli interessati verso i servizi preposti.