Violenza fisica e percosse. Ma pure pressioni psicologiche (con minacce e rimproveri) o finanziarie (con bisticci e litigi per l’eredità). Oppure, la ‘‘semplice’’ quanto brutale incuria. La violenza nei confronti degli anziani viene perpetrata in tanti modi. E sovente non è facile riconoscerla, oppure passa inosservata poiché avvenuta tra le mura di casa. A volte, invece, può pure capitare che il maltrattamento non sia intenzionale: il familiare (o il professionista che fornisce assistenza) ha buoni propositi, ma il suo comportamento porta a un eccesso di cure, ledendo così il diritto di autodeterminazione dell’anziano. Insomma, la violenza sugli anziani è un tema complesso, articolato. Spesso sottaciuto, sommerso.

Si stima, infatti, che ogni anno in Svizzera circa 300 mila ultrasessantenni...