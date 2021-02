L’assemblea di UnitixMinusio ha approvato all’unanimità le liste presentate dall’Ufficio presidenziale per le prossime elezioni comunali. Per il Municipio saranno schierati tre municipali in carica: l’avvocato e vicesindaco Alessandro Mazzoleni, capo Dicastero finanze; il professore Tiziano Tommasini, capo Dicastero sicurezza; Massimo Lafranchi, farmacista, capo Dicastero educazione e opere sociali. Sulla lista saranno accompagnati da: Noè Reyes, assicuratore, consigliere comunale e già presidente del Legislativo; Miki Lukic, counter manager, consigliere comunale; Mike Stauss, regista televisivo; Angelo Pelloni, medico, già presidente del PPD e consigliere comunale a Locarno.

La squadra per il Legislativo

La lista per il Consiglio comunale, invece, presenta 40 candidati, di cui 15 alla prima esperienza politica: Alessandro Mazzoleni, Tiziano Tommasini, Massimo Lafranchi, Noè Reyes, Miki Lukic, Mike Stauss, Angelo Pelloni, Daphne Jelmini, Annalisa Jorio, Ignazio Clemente, Fiorenzo Mondada, Graziano Bussachetti, Giancarlo Guerrini, Vera Bisi-Banfi, Piero Suini, Ferenc Kovacs, Graziano Cebulski, Irene Impastato, Liberio Bianchi, Giovanni Guscetti, Roberto Gianettoni, Gian Paolo Poroli, Francesco Dominici, Larry Rossi, Mario Beldi, Lorenzo Tomasetti, Sergio Ferriroli, Andrea Branca, Flavio Ulleri, Edgar Tommasini, Davide Nuzzi, Claudio Mondada, Dolores Hartmeier-Ferrazzini, Tiziano Gobbi, Andrea Scascighini, Christian Leuenberger, Carlo Cacioppo, Fabian Fuhrer, Sara Martinoni, Stella Martinoni. Per visionare in dettaglio la lista dei candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale si può visitate il sito www.unitixminusio.ch.

I seggi di oggi e di domani

L’assemblea, riunitasi online, ha ricordato con un momento di silenzio il consigliere comunale Jackie Decarli, recentemente scomparso. Ha inoltre ringraziato per il suo impegno Joy Melki, che per incompatibilità professionale ha dovuto rinunciare a ripresentare la propria candidatura. L’obiettivo della lista civica UnitixMinusio (nata nel 2011), che raccoglie candidati provenienti da diverse ideologie politiche, comunque uniti per una Minusio ancora migliore e al passo coi tempi, è di «confermare i tre seggi nell’Esecutivo e di rafforzare la presenza nel Legislativo dove attualmente conta 15 consiglieri comunali».

