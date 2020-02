L’associazione Tavolino Magico «guarda con soddisfazione» ai risultati raggiunti nel 2019, anno del suo ventesimo anniversario di attività. Lo scorso anno l’ente che si batte contro lo spreco alimentare ha raccolto in tutto il Paese 4.543 tonnellate di alimenti destinati alla distruzione (l’8,4% in più rispetto all’anno precedente), 600 dei quali in Ticino. E proprio nel nostro cantone, ricorda l’associazione in un comunicato, i centri di distribuzione sono diventati 14 nel corso del 2019 con l’apertura del nuovo stabile a Cornaredo. In questi centri della Svizzera italiana, grazie in particolare al lavoro di 329 volontari, il Tavolino Magico ha potuto distribuire ogni settimana una spesa di circa 50-70 franchi a 1.800 persone. A livello nazionale, invece, le persone aiutate dall’associazione ogni settimana sono state circa 20.000.

«Ancora molto lavoro da fare»

Da noi raggiunta, la responsabile della comunicazione di Tavolino Magico Simonetta Caratti spiega però che il «lavoro da fare è ancora molto». Caratti sottolinea infatti che «a livello svizzero l’associazione riesce ogni anno a recuperare circa 4.500 tonnellate di cibo destinato alla distruzione. Potrebbero sembrare tante - evidenzia la nostra interlocutrice - ma a fonte dei 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari che vengono gettati via ogni anno in Svizzera, non è niente. Malgrado i 132 centri di distribuzione in tutto il Paese, non riusciamo a salvare nemmeno l’1% dei rifiuti che viene buttato via. Il lavoro da fare è dunque ancora tanto». L’associazione nel comunicato fa infatti notare che «mediamente ogni cittadino getta letteralmente nel pattume 620 franchi l’anno». E per combattere il problema dello spreco alimentare, Caratti evidenzia in particolare l’importanza della sensibilizzazione con i giovani nelle scuole e soprattutto per le economie domestiche, «dove c’è un ampio margine di miglioramento». Ma cosa può fare, il cittadino comune, per aiutare il Tavolino Magico? «Ci sono diversi modi per aiutarci - spiega Caratti - Innanzitutto venendo a fare del volontariato in uno dei nostri 14 centri di distribuzione o al centro logistico di Cadenazzo. Ma anche gli aiuti economici sono benvenuti. Infine, è possibile anche consegnarci la merce direttamente nei centri di distribuzione».

Per l’ambiente e contro la povertà

L’ente fa poi notare nel comunicato che lo spreco alimentare è anche «un problema che grava pesantemente sull’ambiente» in quanto «i rifiuti alimentari inquinano l’ambiente tanto quanto la metà di tutti gli spostamenti automobilistici privati effettuati in Svizzera». Infine Tavolino Magico evidenzia il «grande» fabbisogno di sostegno alimentare in Svizzera, ricordando a questo proposito che oggi nel nostro Paese circa 660.000 persone vivono in condizioni di povertà. Una situazione che per l’associazione implica un «maggior fabbisogno di risorse finanziarie», da una parte per poter gestire la logistica e le infrastrutture necessarie per la sua attività, ma soprattutto «in modo da poter contrastare anche in futuro la distruzione di generi alimentari preziosi e la povertà in Svizzera».

La doppia data

Nel comunicato l’associazione sottolinea inoltre l’importanza di mantenere sui prodotti la doppia data di scadenza («da vendersi entro» e «da consumarsi entro»): un lasso di tempo che permette a queste associazioni per salvare dal macero prodotti che non possono più essere venduti.

Anche la politica cerca soluzioni

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati propone di accogliere la mozione «Stop allo spreco alimentare». Nel testo si dà al Consiglio federale la possibilità di emanare disposizioni speciali per la consegna di derrate alimentari a organizzazioni o persone certificate allo scopo di evitare lo spreco alimentare.

©CdT.ch - Riproduzione riservata