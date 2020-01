Nel 2009 la Sezione enti locali, in collaborazione con l’ALPA, ha pubblicato per la prima volta lo studio strategico sugli gli enti patriziali ticinesi intitolato «Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese». Tenuto conto dell’evoluzione del contesto socio-economico cantonale degli ultimi anni, il Dipartimento delle istituzioni ha pertanto deciso di procedere con un aggiornamento dello studio del 2009 alfine di individuare una strategia per valorizzare ulteriormente i Patriziati ticinesi.