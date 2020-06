Dall’11 maggio, quando sono stati riaperti i ristoranti, le scuole e i negozi la curva epidemica si è appiattita attorno a quota zero. Sono trascorse quasi quattro settimane è tutto sembra sotto controllo. Christian Garzoni, lei è tranquillo?

«I numeri di questi giorni sono estremamente positivi. C’è pochissimo virus che circola nella popolazione ticinese, questo aspetto è fondamentale per evitare una ripresa della curva in modo pericoloso. Parallelamente osservo però degli atteggiamenti contrastanti. Una parte della popolazione è estremamente attenta, cerca di rispettare le distanze sociali, usa le mascherine ed esprime anche molto rispetto per questo virus che resta temibile e per i danni che ha causato. Ho notato invece soprattutto nei più giovani la tendenza agli assembramenti e a restare...