Vaccinarsi, ecco dove

La vaccinazione itinerante raggiungerà questa settimana le ultime tappe del percorso e ritornerà, a partire dal 29 ottobre, nelle stesse località per la somministrazione delle seconde dosi. Questa offerta senza appuntamento sta riscuotendo un ottimo successo: in 26 tappe sono infatti 3.482 le somministrazioni avvenute ( qui il nostro servizio a Viganello ).

E per offrire un’opportunità aggiuntiva ai giovani (12 - 15 anni) che desiderano vaccinarsi, le autorità cantonali organizzano un fine settimana a loro dedicato, riaprendo quattro centri cantonali di vaccinazione in modalità «walk-in» ( senza appuntamento ): sabato 2 ottobre: Mendrisio (Mercato coperto) e Biasca (Stabile Ex Nickelmash AG); domenica 3 ottobre: Ascona (Centro Protezione civile) e Tesserete (Centro Protezione civile). I centri – nei quali sarà sempre presente un pediatra – saranno aperti dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Per vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco è necessario prendere appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione solo per gli under 16. I maggiori di 16 anni non necessitano di un appuntamento (è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza).