Per Arbedo-Castione e Lumino è pronta la campagna vaccinale di prossimità «aggregata». È destinata ai domiciliati over 80 dei due Comuni e si terrà dal 1. al 3 febbraio. Per fornire adeguatamente questo servizio è stato attrezzato il Centro sociale di Arbedo, in via Centro civico, dove saranno presenti a turno quattro medici. Saranno riservati i posteggi adiacenti all’ex Posta e. Per le persone con difficoltà motorie, sarà inoltre consentito l’accesso dei veicoli alla piazza del Centro civico da via Camporello. L’amministrazione comunale procederà da oggi, venerdì 22 gennaio, a fissare gli appuntamenti per coloro che si sono precedentemente annunciati.