I primi a ricevere la dose di richiamo in Ticino saranno gli ospiti delle case per anziani che lo desiderano. Lo comunicano il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento delle istituzioni sulla base di quanto indicato oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La somministrazione sarà infatti messa a disposizione in modo graduale, seguendo lo stesso ordine con cui erano state pianificate le prime due dosi a inizio anno.