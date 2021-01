1) Ho ricevuto la prima dose in una casa per anziani oppure al centro di Rivera. Potrò fare normalmente il richiamo?

Sì. Le autorità hanno dato il via libera alla somministrazione della seconda dose di Pfizer nelle case per anziani e nel centro di Rivera a partire dal dal 4 febbraio.

2) La prossima settimana devo recarmi a Tesserete o Ascona per la prima dose. Devo mettere in conto dei ritardi?

Sì. È previsto il posticipo di una settimana degli appuntamenti già previsti da lunedì 1. febbraio nei centri di Tesserete e Ascona. Lo ripetiamo: gli appuntamenti in questi due centri di vaccinazione non sono annullati ma solo posticipati.

3) Devo chiamare il numero verde per fissare un nuovo appuntamento?

No. Chi ha fissato un appuntamento al centro di Ascona o a quello di Tesserete dal 1. al 4 febbraio sarà contattato telefonicamente e gli verranno fornite tutte le informazioni necessarie. Il numero verde contatterà le persone coinvolte durante il fine settimana. Una volta fissato il nuovo appuntamento verrà generata una conferma immediata via sms/e-mail.

4) Questo ritardo ha delle conseguenze per chi ha già beneficiato della prima dose?

Assolutamente no. Come ricordato dal medico cantonale Giorgio Merlani, il ritardo nella somministrazione della seconda dose non è un problema in quanto la stessa «può essere data entro i 42 giorni dalla prima».

5) Ho già un appuntamento per la vaccinazione di prossimità. Cosa cambia per me?

Nulla. Tutti gli appuntamenti già presi presso Comuni e Centri di vaccinazione sono confermati. Resta tuttavia confermato lo stop ai nuovi appuntamenti per la vaccinazione di prossimità.

6) Posso comunque chiamare la Cancelleria comunale per fissare un appuntamento?

Per quanto concerne le vaccinazioni di prossimità, solo gli «over 80» e gli «over 75» che convivono nella stessa economia domestica possono per ora annunciarsi alle Cancellerie Comunali per essere messi in lista d’attesa.

7) Sono un «over 75» ma non convivo con un «over 80»: quando potrò vaccinarmi?

Se la pianificazione potrà essere confermata, il Ticino potrà aprire alla categoria degli «over 75» verso la fine del mese di febbraio ma potrà vaccinare solo una parte di chi lo desidera (circa un quarto) e solo (per ora) con la prima dose.

8) Posso prendere un appuntamento in uno dei tre centri cantonali tramite il numero verde vaccinazione?

No. Come annunciato sabato scorso, a causa della riduzione delle dosi è stato deciso lo stop agli appuntamenti a Rivera, Ascona e Tesserete. I posti disponibili sono esauriti e l’apposito numero verde rimane attivo solo per modifiche di appuntamenti già fissati.

9) Quali sono, in estrema sintesi, le cifre dei ritardi?

In Ticino è stato consegnato il 20% in meno rispetto alle dosi previste a inizio febbraio e il 50% in meno di quelle in arrivo alla fine dello stesso mese». Più in dettaglio, al nostro cantone sono state consegnate 12.300 dosi in meno. Lunedì sarebbero dovute arrivare 14.200 dosi ma la consegna slitterà verso fine settimana e ammonterà a 11.300 dosi. Inoltre, la fornitura prevista per il 22 febbraio è ridotta della metà. In estrema sintesi, i problemi nelle forniture annunciati dalle due case farmaceutiche faranno si che a fine febbraio le persone vaccinate in Ticino saranno 21 mila invece che 37 mila.

