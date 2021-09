Continuano le offerte per portare la vaccinazione sempre più vicina alle cittadine e ai cittadini ticinesi. La vaccinazione itinerante, partita lo scorso 1. settembre da Trevano, si sposterà questa settimana nel Mendrisiotto e nel Luganese. Sabato 18 settembre saranno inoltre dieci le farmacie sparse sul territorio ticinese dove sarà possibile vaccinarsi. Nel frattempo il numero delle somministrazioni in Ticino continua a crescere: oltre il 62% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La vaccinazione itinerante, partita all’inizio del mese di settembre, prosegue il proprio viaggio sulle strade del Cantone e raggiungerà questa settimana alcune località del Mendrisiotto e del Luganese. Questa offerta senza appuntamento sta riscuotendo un ottimo successo: sono infatti già quasi duemila le persone che hanno scelto questa modalità. Nel mese di ottobre la vaccinazione itinerante ritornerà nelle stesse località per effettuare le seconde dosi.

Questa settimana la vaccinazione «on the road» sarà presente:

15 settembre 2021: Stabio - Zona Ecocentro, 12.00 – 19.00

16 settembre 2021: Mendrisio - Pizza del Ponte/Filanca 10.00 – 17.00

17 settembre 2021: Chiasso - Piazza Indipendenza, 10.00 – 17.00

18 settembre 2021: Morbio Inferiore - Serfontana, 10.00 – 17.00

19 settembre 2021: Mendrisio - Fox Town, 10.30 – 18.00

20 settembre 2021: Novaggio - Scuola elementare, 12.00 – 19.00

21 settembre 2021: Agno - Migros, 11.00 – 18.00

Sabato 18 settembre saranno inoltre dieci le farmacie ticinesi, sparse sul territorio, che offriranno la possibilità di vaccinarsi. Ricordiamo che per vaccinarsi in una di queste farmacie è necessario prendere contatto direttamente per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato.

Le farmacie che offriranno la vaccinazione sabato 18 settembre 2021 sono:

Mendrisiotto: Farmacia Centrale (Chiasso), Farmacia Alchemilla (Mendrisio)

Luganese: Farmacia Malcantonese (Ponte Tresa), Farmacia Internazionale (Melide), Farmacia Stadio (Lugano), Farmacia Salus (Lugano), Farmacia Coop Vitality Viganello (Viganello)

Bellinzonese: Farmacia Rondi (Biasca), Farmacia Portone (Bellinzona)

Locarnese: Farmacia Zintgraff (Locarno)

Continua naturalmente a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Per le persone con 16 o più anni, è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità «walk-in», ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza.

Maggiori dettagli e i programmi completi sono disponibili sulla pagina web del Cantone all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione.

