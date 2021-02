È stato assegnato il primo migliaio di appuntamenti per la vaccinazione delle persone «over 75» al centro cantonale di Giubiasco. Lo comunicano il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento delle istituzioni. La procedura di iscrizione online, aperta da ieri, ha dato prova di efficacia e il sistema informatico predisposto sul sito www.ti.ch/vaccinazione funziona come atteso.

L’apertura della campagna di vaccinazione in Ticino anche per le persone con 75 anni (compiuti) e più è stata annunciata ieri e nel giro di 24 ore ha già raccolto l’interesse di un migliaio di persone che si sono iscritte tramite il sito www.ti.ch/vaccinazione per ottenere l’appuntamento al centro cantonale di Giubiasco (Mercato coperto).