Cinquantaquattro nuovi casi martedì (riferiti a 96 ore, considerato il weekend e il lunedì festivo), 36 mercoledì, ben 65 oggi. Dieci persone sono ricoverate nel nostro cantone a causa della COVID-19 (di cui due in terapia intensiva). Una situazione stabile rispetto ad altri cantoni, dove i numeri sono in costante aumento. Tanto che ieri anche il consigliere federale Alain Berset si è detto «stufo» di questa situazione e desideroso di chiudere definitivamente il capitolo COVID. Ecco perché l’offensiva vaccinale è entrata nel vivo e domenica 7 novembre inizierà la Settimana nazionale di vaccinazione all’insegna del motto «Superiamo insieme la pandemia». Cosa prevede il Ticino? E che dire della dose di richiamo? Le autorità cantonali hanno organizzato un momento informativo per un aggiornamento alla popolazione. Alla conferenza stampa sono presenti il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani e Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale.

«Ricordo che l’anno scorso in questo periodo eravamo in piena seconda ondata, con 200 persone ospedalizzate. Ma entriamo ora nei mesi freddi in cui la COVID-19 si diffonde più in fretta - ha esordito il direttore del DSS -. Quest’anno la differenza è che abbiamo a disposizione il vaccino». Per raggiungere gli obiettivi della Confederazione, in Ticino bisognerà vaccinare ancora il 3% della popolazione. «Abbiamo accolto l’offensiva lanciata da Berna declinandola nel modo più efficace per il nostro cantone. I pilastri fondamentali sono due: la consulenza individuale e l’estensione delle possibilità di vaccinazione». Opzioni che «garantiscono riservatezza».

Consulenza personalizzata «uno a uno»

Nell’ambito della consulenza, verrà rafforzata la hotline con un medico che fornirà consulenze personalizzate. Dall’8 novembre si potrà prendere contatto via telefono: 0800 144 144, via e-mail [email protected], WhatsApp 079 219 79 96 e FB Messenger @hotlinecantonale. Ci saranno pure due serate speciali in live-chat: martedì 9 novembre con il medico cantonale su WhatsApp e FB Messenger (dalle 18.30 alle 20.30), il 10 novembre con alcuni medici dell’Ufficio del medico cantonale (serata organizzata da ProJuventute). A partire da martedì 9 novembre pure le farmacie ticinesi che si sono rese disponibili offriranno una consulenza individuale.

Estensione delle possibilità di vaccinazione

Resta attivo il Centro cantonale di Giubiasco: su appuntamento tramite www.ti.ch/vaccinazione, walk-in (senza appuntamento), da martedì a sabato tra le 8.30 e le 17.00. Viene pure rinnovata l’offerta itinerante, con alcune località e delle scuole. Anche 22 farmacie sono a disposizione per vaccinare la popolazione.

«Il nostro impegno resta quello di informare il cittadino. Ecco perché cogliamo l’occasione per potenziare la consulenza individuale. Lo sappiamo, la vaccinazione è lo strumento più efficace per proteggersi dal virus. Parliamo dei nostri dubbi e cerchiamo le risposte da chi può darcele, con professionalità, competenza e gratuitamente», ha concluso De Rosa.

Vaccinazione di richiamo

In Ticino dal 4 gennaio 2021 sono state somministrate 476.000 dosi di vaccino, almeno 245.000 persone hanno ricevuto almeno una dose. A comunicarlo è il farmacista cantonale. «Accanto alla vaccinazione di base adesso viene proposta una vaccinazione di richiamo («booster») che serve per rinnovare, rinfrescare la memoria del sistema immunitario. Questa viene raccomandata per tutte le persone che hanno 65 anni o più. Per la popolazione generale, più giovane, la vaccinazione di richiamo non è in questo momento raccomandata e non è nemmeno autorizzata da parte di Swissmedic. L’obiettivo finale è infatti quello di continuare a garantire alle nostre persone anziane una protezione dalle forme gravi della malattia, dall’ospedalizzazione e dal rischio di morte. Il fatto che oggi si raccomanda alle persone anziane la dose di richiamo, non cambia nulla sull’efficacia del vaccino».

La vaccinazione di richiamo può essere somministrata a partire da sei mesi dopo la vaccinazione completa (seconda dose), con lo stesso vaccino utilizzato per le prime due dosi (questa è la raccomandazione della Confederazione). In Ticino verrà somministrata in maniera graduale: case anziani dall’8 novembre, over 75 Pfizer dal 15 novembre, over 75 Moderna dal 30 novembre, over 65 da gennaio 2022.

Gli over 75 da domani, 5 novembre, hanno la possibilità di prenotarsi iscrivendosi online (www.ti.ch/vaccinazione) o chiamando il numero verde 0800 128 128 per i centri cantonali (che verranno riaperti) di Mendrisio, Breganzona/Lugano (via dottor Polar 35 per novembre, da dicembre forse al Conza), Tesserete, Ascona, Biasca e Giubiasco.

Il dottor Giorgio Merlani ha quindi ricordato nuovamente la differenza tra «terza dose» e «dose di richiamo o booster»: la terza dose viene somministrata solo in casi molto particolari (persone immunodepresse in cui non bastano le due dosi); la dose di richiamo è invece un «aggiornamento» per il sistema di richiamo (ad esempio per Moderna viene somministrata solo metà dose). Sulla situazione epidemiologica, il medico cantonale aggiunge che se la situazione è diversa è solo grazie al vaccino. «Ma non canterei vittoria, perché oggi ci sono 65 nuovi casi, il dato più alto da maggio, paragonabile a quello di inizio seconda ondata. Non ci possiamo rilassare». L’effetto più importante che ci aspettiamo grazie alle vaccinazioni è sugli ospedali: «Se i nosocomi svizzeri si riempiranno di nuovo con i casi di coronavirus, la politica si sentirà costretta a chiudere di nuovo ed è la cosa che si vuole assolutamente evitare». E ha aggiunto: «C’è una quota di persone che dimentichiamo spesso, che darebbero un braccio pur di potersi vaccinare, ma non possono perché gravemente immunosoppresse o allergiche. Se più gente si vaccina, potremo anche proteggere meglio loro, compresi i bambini che non possono ancora vaccinarsi».

Misure di protezione e tamponi

«Credetemi, sono stufo. È quasi due anni che parlo di igiene, mascherine, di fare attenzione. Il vaccino può fare la differenza, ma ricordatevi di seguire le misure di protezione di base che sono quelle che fanno la differenza - ha proseguito il dottor Merlani -. E poi c’è il test, che non serve solo per andare in discoteca, al ristorante e al bar. Il test serve anche e soprattutto quando abbiamo dei sintomi, anche se siamo vaccinati, anche se sono sintomi blandi. Se avete sintomi e non potete andare dal medico, chiamate la hotline e vi daranno dove potete fare il tampone». Il medico cantonale ha raccomandato quindi la vaccinazione per la normale influenza.

Le domande dei giornalisti

A seguito della domanda posta da un giornalista, Zanini ha precisato che «gli over 65 che hanno fatto la COVID e hanno ricevuto una dose, per definizione hanno una vaccinazione ‘‘completa’’. E dopo sei mesi hanno diritto al richiamo. Chi ha fatto la COVID e ha deciso di fare lo stesso le due dosi, (se sono passati sei mesi dalla seconda), ha la possibilità di aderire alla vaccinazione di richiamo». Il dottor Merlani ha aggiunto: «La malattia ieri è stata equiparata a una dose di vaccino, con le nuove indicazioni. Se una persona anziana ha fatto in marzo 2020 la malattia e a gennaio 2021 si è vaccinato, è raccomandato anche il booster se sono passati sei mesi dalla seconda dose».

Non è previsto un limite di tempo per sottoporsi alla dose di richiamo. «È fortemente raccomandata per gli over 75 e per chi ha fatto Pfizer. Pensateci in modo serio».

Merlani ha inoltre indicato che ci sono «tutta una serie di persone che si infettano malgrado la vaccinazione» e sicuramente tra i 65 nuovi contagi di oggi ci sono dei vaccinati. «Questo non vuol dire che il vaccino non funziona, ma ci si può infettare senza decorsi gravi».

