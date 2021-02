Il grido d’allarme del Consiglio Svizzero degli Anziani (CSA) sui numeri, ancora troppo bassi, della campagna vaccinale all’interno delle case di riposo è giunto anche in Ticino. Dove però la situazione appare diversa. Nel nostro cantone, infatti, lo scetticismo verso il farmaco in grado di fermare l’epidemia è decisamente minore.

I numeri rilanciati da Berna non trovano (fortunatamente) riscontro a Sud. Ma aprono comunque le porte ad alcune riflessioni.

Scrivono i copresidenti di CSA Bea Heim e Roland Grunder : «In base ai sondaggi, soltanto il 40% circa del personale sanitario e delle case di cura vuole essere vaccinato contro la COVID-19. La percentuale per i residenti è di circa il 60%. Questa situazione è estremamente allarmante per il Consiglio Svizzero degli Anziani. Il personale infermieristico, che è a contatto diretto con i residenti, ha assolutamente bisogno di questa vaccinazione per proteggere sé stesso e gli altri. Ma anche gli anziani che potrebbero essere vaccinati devono farlo per la loro protezione. Incoraggiamo quindi gli infermieri e gli assistenti, così come gli anziani, a farsi vaccinare. Questo è l’unico modo per superare insieme la pandemia, in modo che la vita possa tornare alla normalità nelle case di cura, sia per il personale, sia per i residenti».

Delle oltre 2.500 persone decedute a causa del Coronavirus in Svizzera in ottobre e novembre, dicono ancora Heim e Grunder, olre la metà «era residente nelle case di cura. Gli anziani stanno soffrendo molto della pandemia, anche a causa dell’isolamento, e il personale di assistenza e di supporto sta lavorando al limite delle proprie possibilità».

I numeri ticinesi

La preoccupazione dei copresidenti di CSA è del tutto giustificata. Ma, come detto, in Ticino le cose stanno un po’ diversamente. Gli ultimi dati, risalenti alla fine della settimana scorsa, mostrano come la percentuale dei collaboratori delle case di riposo già vaccinati sia del 55%, destinata a salire di un altro 10% se si prendono in considerazione quanti hanno fatto richiesta del farmaco. «Non abbiamo registrato grosse resistenze», sostengono i dirigenti di ADICASI, l’associazione dei direttori delle case anziani ticinesi.

Non solo: tra gli ospiti, la percentuale dei vaccinati si attesta attorno all’80%. Stiamo parlando di oltre 3.300 persone (su un totale di 4.100) che hanno aderito alla campagna lanciata già alla fine di dicembre dello scorso anno.

Del resto, che le cose siano cambiate si vede chiaramente da altri numeri: anche ieri, nelle 68 strutture per anziani del cantone non ci sono stati né nuovi contagi né decessi causati dal coronavirus. E allo stato attuale, sono soltanto 3 gli ospiti positivi (residenti in 2 case diverse).

Insomma, se è vero - come dicono i copresidenti di CSA - che l’obiettivo del vaccino anti-COVID-19 nelle case per anziani è soprattutto «diminuire progressivamente la forma grave della malattia e i decessi» degli ospiti, è altrettanto vero che in Ticino la campagna vaccinale ha funzionato, al punto da iniziare a mostrare già ora i suoi benefici effetti.

Test rapidi per i visitatori

Franco Tanzi, geriatra e responsabile dell’area medica di ADICASI, parla di invito «corretto ma un po’ tardivo» da parte del Consiglio Svizzero degli Anziani e di «numeri eccezionali» in relazione alle strutture ticinesi: «anche oggi (ieri per chi legge, ndr) non abbiamo registrato nuovi positivi né decessi - dice - le misure di contenimento, assieme al primo passaggio vaccinale, hanno funzionato».

Paradossalmente, il problema adesso è la mancanza di vaccini, ma - prosegue Tanzi - «entro giovedì completeremo le seconde iniezioni». Il 10% degli operatori sanitari tuttora in attesa di vaccinarsi sarà invece dirottato verso i vari centri comunali.

Data la situazione, e in vista di un possibile alleggerimento delle restrizioni, il responsabile dell’area medica di ADICASI ipotizza pure «l’introduzione di test rapidi per i visitatori, sebbene sappiamo che non sono questi ultimi i responsabili della maggior parte dei contagi». Il test, aggiunge Tanzi, potrebbe avere però «un aspetto educativo: potrebbe cioè aiutare a capire la gravità della situazione e a non sottovalutare la pandemia».

A proposito del 35% di operatori contrari al vaccino, il giudizio del geriatra di ADICASI non è così drastico come ci si potrebbe attendere. «Non possiamo parlare di no-vax, sono piuttosto in prevalenza persone giovani, che hanno scelto di muoversi con cautela e prudenza di fronte al farmaco. Nessuno li obbliga, anche se abbiamo detto loro che il vaccino è utile per proteggere sé stessi e l’operatività della casa. In fondo c’è un obbligo morale di solidarietà e lealtà verso il datore di lavoro. Va detto, per completezza, che molti di loro non lavorano a diretto contatto con gli anziani. Infermieri e medici si sono vaccinati all’80 e 90%».

Distribuite sinora quasi 700 mila dosi in tutto il Paese

Secondo i dati pubblicati sul sito di ADICASI, dall’inizio della pandemia sono state 383 le vittime di COVID-19 nelle case anziani del Canton Ticino.

I residenti guariti dal coronavirus sono stati invece 1.355. Gli ospiti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere per combattere la malattia sono stati infine 125.

Le percentuali

Sino a ieri, in tutta la Svizzera

e nel Principato del Liechtenstein sono state consegnate alle autorità sanitarie 696.700

dosi di vaccino: in percentuale

si tratta di 8,06 dosi ogni 100 abitanti. I vaccini somministrati sono stati sinora 413.698,

con una percentuale del 4,79 ogni 100 abitanti. Il Ticino ha ricevuto sinora 37.250 dosi di vaccino (10,60 ogni 100 abitanti); quelle somministrate sono state 24.899 (7,08 ogni 100 abitanti).

Migliori e peggiori

Stando ai dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica, il cantone più virtuoso in tema di vaccinazioni è stato sinora Nidvaldo, con 10,10 somministrazioni ogni 100 abitanti. È invece Berna il cantone che fa segnare i maggiori ritardi, fermo com’è a 3,42 dosi ogni 100 abitanti

©CdT.ch - Riproduzione riservata