La campagna di vaccinazione in Ticino sta interessando attualmente la fascia delle persone «over 75». Al centro cantonale di Giubiasco si sono annunciati finora circa seimila persone, di cui quasi la metà ha già ricevuto la prima dose e la restante metà ha già l’appuntamento fissato. Da lunedì 8 marzo era possibile annunciarsi per una vaccinazione di prossimità nei Comuni: attualmente le persone annunciate sono circa 5.600, che si aggiungono alla lista d’attesa degli «over 80» che ancora non hanno potuto ricevere il vaccino (circa 2.400 persone) a causa delle forniture a tutt’oggi molto limitate. A questo proposito, la Confederazione questa settimana ha annunciato un nuovo ritardo nelle prossime due forniture di Moderna, che posticipa di una settimana le due consegne previste a metà e fine marzo. Gli appuntamenti nei Comuni per chi è in lista d’attesa («over 80» e, a seguire, «over 75») sono posticipati di conseguenza. In una nota del DDS si legge: «Preso atto del posticipo nelle forniture di Moderna, la pianificazione della campagna resta confermata per quanto concerne l’estensione alla prossima fascia di popolazione, prevista entro fine mese. Si tratta del gruppo dei malati cronici ad alto rischio, che sono invitati sin da subito a prepararsi contattando il proprio medico curante per valutare insieme se sarà possibile ricevere il vaccino nel suo studio oppure se sarà necessario recarsi in uno dei quattro centri cantonali previsti (Giubiasco, Locarno, Lugano e Mendrisio). Per potersi iscrivere nei centri sarà indispensabile avere con sé e presentare sul posto l’apposito certificato medico. Il documento può essere scaricato al sito www.ti.ch/vaccinazione e va fatto compilare dal proprio medico».