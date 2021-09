Aumentare i posti letto nei reparti di terapia intensiva e rafforzare la campagna di vaccinazione. Sono questi i punti ribaditi dal consigliere federale Alain Berset nella lettera inviata ai Cantoni. «Il Ticino ha fatto i compiti», risponde al Corriere del Ticino il direttore del Dipartimento sanità e socialità (DSS) Raffaele De Rosa. «La sollecitazione arrivata da Berset - spiega - riprende peraltro i punti della strategia adottata dal Consiglio federale alcune settimane fa: nella fase di stabilizzazione - la terza fase, in cui ci troviamo attualmente - i Cantoni sono tenuti infatti a garantire le capacità ospedaliere. Noi ci siamo mossi per tempo: il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio ad hoc all’interno di un pacchetto per gli ospedali, mettendo sul tavolo 3,5 milioni per garantire...