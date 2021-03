L’apertura del centro cantonale di vaccinazione di Giubiasco questa mattina ha permesso di dare il via alla vaccinazione della popolazione «over 75». «Una tappa significativa della campagna vaccinale in corso in Ticino e che coincide con la vaccinazione del primo migliaio di persone che si sono annunciate tramite la piattaforma online sul sito www.ti.ch/vaccinazione e che hanno ricevuto l’appuntamento», evidenzia il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in un comunicato. «Un altro mezzo migliaio di anziani ha inoltre ricevuto l’appuntamento per settimana prossima. In lista d’attesa vi sono ad oggi circa 2.700 persone: la disponibilità del centro sul mese di marzo resta quindi ancora ampia (in totale vi sono ancora 5.800 posti circa a disposizione, per un totale di circa 10.000). Si invita quindi la popolazione di più di 75 anni che intende vaccinarsi a iscriversi, direttamente o con l’aiuto di un familiare, tramite la piattaforma e approfittare di queste prime settimane del mese, espressamente dedicate a questo gruppo target».