La fornitura di 8.775 dosi prevista per il 1. febbraio è stata annullata. Per l’8 febbraio è prevista una fornitura do compensazione di 1.950 dosi, per una riduzione totale di 6.825 dosi. «La situazione legata ai ritardi nei rifornimenti delle dosi di vaccino dovrebbe ad ogni modo regolarizzarsi attorno alla metà di febbraio, ha precisato sabato in conferenza stampa il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi.