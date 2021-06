Vaccini, la pioggia di forniture sblocca 20 mila appuntamenti

1. Quante sono le iscrizioni degli over 16 arrivate finora?

Da venerdì si sono iscritte 30 mila persone (sulle circa 100 mila residenti tra i 16 e i 44 anni). «Siamo a poco meno di un terzo in pochi giorni», commenta Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica. E oltre 700 sono di 16 e 17.enni (su 6.600), ossia un po’ più del 10%. Venerdì il sito del Cantone è andato in tilt per una mezz’ora. «Il sistema di iscrizione è stato programmato per prevenire gli attacchi informatici», spiega Bianchi. «Ci è stato infatti spiegato che, in caso di numerose sollecitazioni, si attiva una sorta di meccanismo di difesa che blocca gli accessi. Ed è quello che è accaduto». A 24 ore di distanza, circa 22 mila persone si erano già iscritte. Da lì in poi la media è stata di 2.500 iscrizioni al giorno. L’immediatezza della risposta dei ticinesi, però, non ha sorpreso le autorità. «Ci attendevamo questi numeri. Da un lato c’era chi aspettava con impazienza la possibilità di iscriversi e quindi, una volta arrivato il via libera, non ha esitato. Dall’altro, una grossa spinta è sicuramente l’arrivo delle vacanze estive. In generale, a partire dagli over 65 il ritmo è sempre stato questo: un terzo degli interessati si annuncia nei primi giorni».

2. Quanti sono gli appuntamenti già fissati?

Grazie all’arrivo delle forniture di Moderna (39.300 dosi) sono stati attribuiti circa 20 mila appuntamenti. «La lista d’attesa è quindi calata e conta attualmente circa 35 mila iscrizioni. Un quarto, però, sono iscrizioni su più centri», sottolinea Bianchi. Smaltita, in gran parte, anche la lista d’attesa per i 45-54.enni. «Venerdì c’erano ancora 12 mila persone in attesa (sulle 26 mila che si erano annunciate), ora ne rimangono 6 mila. Per le persone tra 55 e 64 anni, invece, ne mancano 800 su 29 mila. Sono persone che si sono iscritte più tardi rispetto all’apertura alla loro classe d’età».

3. Quali sono i centri su cui è meglio indirizzarsi al momento dell’iscrizione?

Il sistema permette di selezionare tutti e sei i centri cantonali, «noi però lo sconsigliamo, perché crea numeri falsati nelle liste d’attesa». Al momento, come detto, il 25% si è iscritto su più centri. Dati alla mano, attualmente i centri più sollecitati sono Giubiasco e Lugano, dove le persone in attesa sono 11.181 e 10.111. Seguono Tesserete (4.817), Mendrisio (4.298), Locarno (3.386) e Biasca (2.134). A Giubiasco, ricordiamo, la lunga lista d’attesa è dovuta anche alle forniture del preparato di Pfizer, limitate rispetto alla crescita delle forniture di Moderna. Per coloro che si erano iscritti esclusivamente a Giubiasco fino a venerdì scorso è quindi stato possibile spostare l’appuntamento in un altro centro, senza perdere la priorità acquisita. «Finora circa il 50% ha sfruttato questa possibilità, cambiando quindi l’appuntamento», conferma il direttore della Divisione della salute pubblica.

4. I prossimi appuntamenti quando verranno sbloccati?

Chi non ha ancora ricevuto l’appuntamento dovrà di principio attendere fino al 13 giugno. «Attribuiti gli appuntamenti per questa e la prossima settimana, fino alla prossima fornitura di Moderna non ne verranno assegnati altri. Il 12 giugno è atteso l’arrivo di 39.400 dosi e dal 13-14 scatteranno i prossimi appuntamenti», rimarca Bianchi. Qualcuno potrebbe però ricevere l’appuntamento per la somministrazione di Pfizer, che consegna 4 mila dosi a settimana. «Si tratta però soltanto di circa 1.500 appuntamenti per prime dosi per ciascuna delle prossime due settimane».

5. A che ritmo procedono le somministrazioni giornaliere in Ticino?

Nei centri cantonali si viaggia sulle 25 mila somministrazioni a settimana, circa 4.200 al giorno nei sei centri. «La capacità massima sarebbe di 5.500 al giorno - dice Bianchi -, ma il ritmo dipende dalle forniture. Con l’arrivo a fine giugno di 54.100 dosi di Moderna, potremmo raggiungere il pieno ritmo. Ma probabilmente non ci sarà più un bacino di attesa così ampio per sfruttare appieno tutte le linee. Tra inizio e metà agosto, comunque, tutti i ticinesi che lo desiderano saranno immunizzati. Anche dopo questi primi giorni di apertura delle iscrizioni a tutta la popolazione possiamo quindi confermare l’orizzonte di inizio-metà luglio per le prime vaccinazioni a tutti».

6. Come faccio per cambiare appuntamento in caso di partenza per le vacanze?

Se si intende cambiare il primo appuntamento, deve essere annullata l’iscrizione dalla piattaforma informatica. «In questo modo, però, si finisce in fondo alla lista d’attesa». Se invece si desidera cambiare la data del richiamo, «è possibile ottenere uno spostamento della data». Il consiglio, quindi, «è di fare la prima dose e poi cambiare la data del richiamo attraverso il sistema informatico. Il secondo appuntamento viene dato dopo 28 giorni dalla prima dose, ma il vaccino è omologato per essere somministrato fino al 42. giorno. Quindi si può spostare la data di qualche giorno». In alternativa, è possibile contattare il numero verde. «Il servizio è già piuttosto sollecitato per cambiare la data della seconda somministrazione», sottolinea Bianchi.

7. Per chi ha contratto il virus è sufficiente una dose sola di vaccino per ottenere il certificato COVID?

Sì, «questo è quanto prevede l’ordinanza posta in consultazione». Tuttavia, chiarisce Bianchi, «non è detto che il certificato, con una dose sola, venga poi riconosciuto all’estero». Di principio, chi si iscrive riceve il doppio appuntamento, anche se ha già avuto la malattia. Chi è guarito, può attendere sei mesi prima di poter ricevere la vaccinazione. «Nel frattempo, però, per viaggiare potrà ricevere il certificato di guarigione, valido per sei mesi».

